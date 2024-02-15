Трамп добиватиметься переговорів України з РФ у разі обрання президентом, — ЗМІ

Кандидат у президенти США Дональд Трамп. Фото: AP Photo

Бізнесмен Дональд Трамп у разі свого обрання на пост президента США планує ініціювати переговори між Україною та Росією. Цей крок може кардинально змінити багаторічну політику США, створити розбіжності всередині військового альянсу та послабити позиції союзників в Азії, включаючи Тайвань.

Про це повідомляє видання Bloomberg у четвер, 15 лютого.

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Радник Трампа з Республіканської партії висловив думку, що пропозиція про припинення американської військової підтримки може підштовхнути Україну до початку діалогу, водночас можливість збільшення підтримки від США може викликати у Росії активніші контрзаходи.

Водночас, джерела видання стверджують, що радники Трампа розглядають стратегії для початку діалогу між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Однією із пропозицій є припинення військової підтримки Києва для стимулювання переговорів з агресором.

Створення дворівневого альянсу НАТО

Обговорюється ініціатива створення альянсу НАТО з двома рівнями, за якої правила колективної оборони, встановлені у статті 5 Статуту, застосовуватимуться виключно до країн, які досягли певного рівня військових витрат. Такий підхід викликає занепокоєння щодо потенційного поділу та ослаблення оборонного союзу.

Тим часом припущення про можливе скорочення підтримки Тайваню з боку США у разі обрання Трампа викликають занепокоєння в Пекіні про можливе посилення загрози вторгнення з боку Китаю.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що підбурюватиме Росію атакувати союзників у Північноатлантичному альянсі, які не виконали свої фінансові зобов'язання.

Крім того, Трамп розкритикував законопроєкт Сенату про безпеку кордонів і надання допомоги Україні у розмірі 60 мільярдів доларів. Експрезидент заявив, що його постанова "заб'є цвяхи в труну Республіканської Партії".