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Трамп будет добиваться переговоров Украины с РФ в случае избрания президентом, — СМИ

15 февраля 2024 13:29
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Трамп будет добиваться переговоров Украины с РФ в случае избрания президентом, — СМИ
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: AP Photo
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Бизнесмен Дональд Трамп, в случае своего избрания на пост президента США, планирует инициировать переговоры между Украиной и Россией. Этот шаг может кардинально изменить многолетнюю политику США, создать разногласия внутри военного альянса и ослабить позиции союзников в Азии, включая Тайвань.

Об этом сообщает издание Bloomberg в четверг, 15 февраля.

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Советник Трампа из Республиканской партии высказал мнение, что предложение о прекращении американской военной поддержки может подтолкнуть Украину к началу диалога, в то же время, возможность увеличения поддержки от США может вызвать у России более активные контрмеры.

В то же время источники издание утверждают, что советники Трампа рассматривают стратегии для начала диалога между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Одним из предложений является прекращение военной поддержки Киева для стимулирования переговоров с агрессором.

Создание двухуровневого альянса НАТО

Обсуждается инициатива создания альянса НАТО с двумя уровнями, при которой правила коллективной обороны, установленные в статье 5 Устава, будут применяться исключительно к странам, достигшим определенного уровня военных затрат. Такой подход вызывает беспокойство относительно потенциального разделения и ослабления оборонительного союза.

Тем временем, предположения о возможном сокращении поддержки Тайваня со стороны США в случае избрания Трампа вызывают беспокойство в Пекине о возможном усилении угрозы вторжения со стороны Китая. 

Напомним, ранее  Трамп заявил, что будет подстрекать Россию атаковать союзников в Североатлантическом альянсе, не выполнивших свои финансовые обязательства.

Кроме того, Трамп подверг критике законопроект Сената о безопасности границ и оказании помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов. Экс-президент заявил, что его постановление "забьет гвозди в гроб Республиканской Партии".

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