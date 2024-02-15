Трамп заявил, что Байден "подарит" Украину Путину

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Sam Wolfe

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в случае победы Джо Байдена на выборах российский диктатор Владимир Путин "получит все, что захочет". По его словам, действующий лидер Штатов "подарит" президенту РФ Украину.

Об этом сообщило The New York Times.

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Трамп заявил, что в случае переизбрания он сделает больше для защиты Украины, чем Байден.

По его словам, действующий президент США "собирается отдать" Украину Путину.

В течение многих месяцев Байден призывал мировых лидеров предоставить Украине дополнительную военную помощь и добивался от Конгресса принятия пакета помощи.

Трамп, как пишет издание, подрывает эти усилия. Значительное количество республиканцев в Палате представителей привержено взглядам Трампа на внешнюю политику, особенно на принципе "Америка на первом месте".

Ранее в социальных сетях Трамп высказал мнение, что "глупо", когда США предлагают странам помощь вместо кредитов. Кроме того, он неоднократно критиковал предоставление американской помощи Украине, утверждая, что страны Европы, обеспокоенные российской агрессией, должны уделять больше внимания финансированию борьбы с ней.

Напомним, 10 февраля Дональд Трамп заявил, что будет подстрекать РФ атаковать членов НАТО, не выполняющих своих финансовых обязательств.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на слова Трампа. Он заявил, что НАТО не может зависеть от настроения президента США и быть Альянсом "по желанию".