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Трамп заявив, що Байден "подарує" Україну Путіну

15 лютого 2024 12:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Трамп заявив, що Байден "подарує" Україну Путіну
Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Sam Wolfe
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Експрезидент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги Джо Байдена на виборах російський диктатор Володимир Путін "отримає все, що захоче". За його словами, чинний лідер Штатів "подарує" президенту РФ Україну.

Про це повідомило The New York Times.

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Трамп заявив, що у разі переобрання він зробить більше для захисту України, ніж Байден.

За його словами, чинний президент США "збирається віддати" Україну Путіну.

Протягом багатьох місяців Байден закликав світових лідерів надати Україні додаткову військову допомогу і домагався від Конгресу ухвалення пакета допомоги. 

Трамп, як пише видання, підриває ці зусилля. Значна кількість республіканців у Палаті представників віддана поглядам Трампа на зовнішню політику, особливо на принципі "Америка на першому місці".

Раніше у соціальних мережах Трамп висловив думку, що "нерозумно", коли США пропонують країнам допомогу замість кредитів. Крім того, він неодноразово критикував надання американської допомоги Україні, стверджуючи, що країни Європи, які стурбовані російською агресією, повинні приділяти більше уваги фінансуванню боротьби з нею.

Нагадаємо, 10 лютого Дональд Трамп заявив, що буде підбурювати РФ атакувати членів НАТО, які не виконують своїх фінансових зобов'язань. 

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на слова Трампа. Він заявив, що НАТО не може залежати від настрою президента США і бути Альянсом "за бажанням".

Джо Байден
росія
США
війна
володимир путін
Дональд Трамп
Україна

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