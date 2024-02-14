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Байден заявив, що Трамп підбиває Путіна атакувати НАТО

14 лютого 2024 02:13
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Байден заявив, що Трамп підбиває Путіна атакувати НАТО
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Президент США Джо Байден розкритикував свого попередника Дональда Трампа, за те, що той сказав, що дозволив би Росії напасти на членів НАТО, які недостатньо вкладаються в оборону. Байден вважає, що так Трамп підбиває президента Росії Володимира Путіна атакувати Організацію Північноатлантичного договору (НАТО).

Про це у вівторок, 13 лютого американський лідер заявив під час виступу в Білому домі.

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Байден заявив, що на фоні неприйняття законопроєкту для допомоги іноземним державам, зокрема Україні, "в останні дні ці ставки зросли".

"Лише кілька днів тому Трамп направив запрошення Путіну вторгнутися до деяких наших союзників, союзників по НАТО", — сказав він.

Глава США підкреслив, що "ніякий інший президент в американській історії ніколи не схилявся" перед російським лідером.

"НАТО — це священне зобов'язання. Якщо Путін нападе на союзника НАТО, США захищатимуть кожен дюйм території НАТО, поки я обіймаю посаду президента", — додав президент США.

Він підкреслив, що війна в Україні є важливою не лише для українців. 

"Якщо ми не обмежимо апетит Путіна до влади та контролю, то він не обмежиться лише Україною", — резюмував Байден.

Сенат США проголосував за законопроєкт, до якого входять 60 млрд доларів на підтримку України, документ підтримали 70 сенаторів.

Проте спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон різко відреагував на законопроєкт про допомогу Україні. За його словами, Сенат повинен був внести поправки щодо безпеки кордонів.

Водночас Президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на позитивне рішення Палати представників США щодо законопроєкту про надання фінансової допомоги для України. 

Джо Байден
війна
НАТО
Дональд Трамп
відео
Росія

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