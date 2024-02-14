Байден заявил, что Трамп подбивает Путина атаковать НАТО

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент США Джо Байден раскритиковал своего предшественника Дональда Трампа за то, что тот сказал, что позволил бы России напасть на недостаточно вкладывающихся в оборону членов НАТО. Байден считает, что так Трамп подводит президента России Владимира Путина атаковать Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Об этом во вторник, 13 февраля, американский лидер заявил во время выступления в Белом доме.

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Байден заявил, что на фоне непринятия законопроекта для помощи иностранным государствам, в частности Украине, "в последние дни эти ставки выросли".

"Лишь несколько дней назад Трамп направил приглашение Путину вторгнуться к некоторым нашим союзникам, союзникам по НАТО", — сказал он.

Глава США подчеркнул, что "никакой другой президент в американской истории никогда не склонялся" перед российским лидером.

"НАТО — это священное обязательство. Если Путин нападет на союзника НАТО, США будут защищать каждый дюйм территории НАТО, пока я занимаю пост президента", — добавил президент США.

Он подчеркнул, что война в Украине важна не только для украинцев.

"Если мы не ограничим аппетит Путина к власти и контролю, то он не ограничится только Украиной", — резюмировал Байден.

Сенат США проголосовал за законопроект, в который входят 60 млрд долларов в поддержку Украины, документ поддержали 70 сенаторов.

Однако спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Джонсон резко отреагировал на законопроект о помощи Украине. По его словам, Сенат должен был внести поправки по безопасности границ.

В то же время Президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на положительное решение Палаты представителей США по законопроекту о предоставлении финансовой помощи для Украины.