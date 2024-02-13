Допомога Україні — Зеленський очікує позитивного голосування Палати представників

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський відреагував на ухвалення Сенатом США законопроєкту про фінансову допомогу Україні. Тепер Київ розраховує й на позитивне рішення Палати представників.

Про це глава держави сказав під час відеозвернення у вівторок, 13 лютого.

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"Це був перший крок, далі — Палата представників, голосування конгресменів там. Очікуємо позитивного рішення. Сподіваємося на принципову підтримку. Дякую кожному, хто допомагає! Дякую всім, хто цінує життя та свободу так само, як українці", — наголосив глава держави.

Він нагадав, що 13 лютого Сенат США проголосував за продовження допомоги для України. Зеленський зауважив, що це рішення, над яким українці "дуже багато працювали".

"Рішення, якого очікували не лише ми, а й багато інших народів, зокрема у Європі. Світ, який чекає, що американське лідерство й надалі буде твердим і допомагатиме захищати життя та берегти свободу. Це дійсно додає впевненості та мотивації", — сказав Президент.

Нагадаємо, сьогодні Сенат США проголосував за законопроєкт, до якого входять 60 млрд доларів для допомоги Україні.

Надалі ухвалити рішення має Палата представників, але дата голосування невідома. Спікер Майк Джонсон піддав критиці законопроєкт Сенату і поставив під сумнів його схвалення.

Обидві палати Конгресу США мають підтримати закон, перш ніж президент Джо Байден його підпише.

Глава українського уряду Денис Шмигаль розповів, що 50 млрд доларів з допомоги США буде спрямовано на оборону України.