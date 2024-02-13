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Помощь Украине — Зеленский ожидает позитивного голосования Палаты представителей

13 февраля 2024 15:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Помощь Украине — Зеленский ожидает позитивного голосования Палаты представителей
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Владимир Зеленский отреагировал на принятие Сенатом США законопроекта о финансовой помощи Украине. Теперь Киев рассчитывает и на положительное решение Палаты представителей.

Об этом глава государства сказал во время видеообращения во вторник, 13 февраля.

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"Это был первый шаг, дальше — Палата представителей, голосование конгрессменов там. Ожидаем положительного решения. Надеемся на принципиальную поддержку. Спасибо каждому, кто помогает! Спасибо всем, кто ценит жизнь и свободу так же, как украинцы", — подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что 13 февраля Сенат США проголосовал за продление помощи Украине. Зеленский отметил, что это решение, над которым украинцы "очень много работали".

"Решение, которого ожидали не только мы, но и многие другие народы, в частности в Европе. Мир, который ждет, что американское лидерство и в дальнейшем будет твердым и будет помогать защищать жизнь и беречь свободу. Это действительно придает уверенности и мотивации", — сказал президент.

Напомним, сегодня Сенат США проголосовал за законопроект, в который входят 60 млрд долларов для помощи Украине. 

В дальнейшем принять решение должна Палата представителей, но дата голосования неизвестна. Спикер Майк Джонсон подверг критике законопроект Сената и поставил под сомнение его одобрение.

Обе палаты Конгресса США должны поддержать закон, прежде чем президент Джо Байден его подпишет.

Глава украинского правительства Денис Шмигаль рассказал, что 50 млрд долларов из помощи США будут направлены на оборону Украины.

США
финансовая помощь
люди
война в Украине
Сенат

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