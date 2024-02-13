Попри блокування — у Конгресі знайшли спосіб проголосувати за допомогу для України

Конгресмени США. Ілюстративне фото: REUTERS/Nathan Howard

Представники Демократичної партії в Конгресі США знайшли спосіб щодо того, як винести на голосування законопроєкт про допомогу Україні, незважаючи на його блокування спікером Палати представників Сполучених Штатів Америки Майком Джонсоном.

Про це пише видання Newsweek у вівторок, 13 лютого.

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Конгресмени-демократи розглядають варіант щодо застосування так званої "петиції про звільнення", тобто процедури, завдяки якій буде розглянуто законопроєкт навіть попри відмову голови відповідного комітету або спікера щодо його голосування.

Такий крок є безпрецедентним, адже така процедура є популярною на законодавчому рівні різних штатів, проте дуже рідко застосовувалася в Палаті представників.

Аби така петиція була розглянута, потрібно щонайменше 218 конгресменів, серед яких має бути як мінімум чотири представники Республіканської партії. Але навіть в такому разі за законопроєкт навряче проголосують до кінця місяця через завантажений графік роботи Конгресу.

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США проголосував за законопроєкт, до якого входять 60 млрд доларів на підтримку України, документ підтримали 70 сенаторів за необхідних 60.

Проте спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон різко відреагував на законопроєкт про допомогу Україні. За його словами, Сенат повинен був внести поправки щодо безпеки кордонів.

Водночас Президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на позитивне рішення Палати представників США щодо законопроєкту про надання фінансової допомоги для України.