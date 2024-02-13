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Несмотря на блокировку — в Конгрессе нашли способ проголосовать за помощь для Украины

13 февраля 2024 20:08
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Несмотря на блокировку — в Конгрессе нашли способ проголосовать за помощь для Украины
Конгрессмены США. Иллюстративное фото: REUTERS/Nathan Howard
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Представители Демократической партии в Конгрессе США нашли способ, как вынести на голосование законопроект о помощи Украине, несмотря на его блокирование спикером Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майком Джонсоном.

Об этом пишет издание Newsweek во вторник, 13 февраля.

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Конгрессмены-демократы рассматривают вариант применения так называемой "петиции об увольнении", то есть процедуры, благодаря которой будет рассмотрен законопроект даже несмотря на отказ председателя соответствующего комитета или спикера относительно его голосования.

Такой шаг беспрецедентный, ведь такая процедура популярна на законодательном уровне разных штатов, однако очень редко применялась в Палате представителей.

Чтобы такая петиция была рассмотрена, нужно не менее 218 конгрессменов, среди которых должно быть как минимум четыре представителя Республиканской партии. Но даже в таком случае за законопроект вряд ли проголосуют до конца месяца из-за загруженного графика работы Конгресса.

Напомним, 13 февраля Сенат США проголосовал за законопроект, в который входят 60 млрд долларов на поддержку Украины, документ поддержали 70 сенаторов.

Однако спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Джонсон резко отреагировал на законопроект о помощи Украине. По его словам, Сенат должен был внести поправки по безопасности границ.

В то же время Президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на положительное решение Палаты представителей США по законопроекту о предоставлении финансовой помощи для Украины.

Владимир Зеленский
Джо Байден
США
Конгресс
финансовая помощь
законопроект
война в Украине

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