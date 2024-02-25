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Дональд Трамп переміг на праймеріз у Південній Кароліні

25 лютого 2024 10:10
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Дональд Трамп переміг на праймеріз у Південній Кароліні
Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Sam Wolfe
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

 Експрезидент США Дональд Трамп 24 лютого переміг Ніккі Гейлі на праймеріз від республіканців у Південній Кароліні. Результати голосування — 60% голосів проти 40% на користь Трампа. 

Про це повідомляє DW Україна

Перемога Трампа на праймеріз у Південній Кароліні

Як відомо, Трамп переміг на первинних виборах у Південній Кароліні — рідному штаті його суперниці Ніккі Гейлі. Він здобув перемогу у боротьбі за можливість представляти Республіканську партію на виборах глави держави в листопаді 2024 року з результатами голосування 60% голосів проти 40%. 

Попри поразку на праймеріз, ексгубернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі заявила, що продовжить боротьбу у президентській гонці.

"Не важливо, який результат. Я люблю людей у нашому штаті", — сказала вона. 

Трамп зазначив, що ніколи не бачив, щоб "Республіканська партія була такою єдиною", та додав, що респонденти "можуть святкувати близько 15 хвилин, але потім мають повернутися до роботи".

Водночас агенство Asociated Press зазначає, що виборці надали перевагу колишньому президентові, попри численні кримінальні звинувачення і статус Гейлі як уродженки Південної Кароліни, яка виграла два терміни на посаді губернатора, що видається дуже дивним. 

Нагадаємо, 23 січня Дональд Трамп переміг на праймеріз від Республіканської партії штату Нью-Гемпшир.

Нещодавно ексдержсекретар США Майк Помпео  пояснив, чи варто українцям боятись переобрання Трампа. За його словами, навіть якщо він переможе на виборах, Америка продовжить вести політику стримування тоталітарних лідерів світу, таких як Путін.  

Додамо, Трамп 10 лютого, заявив, що підбурюватиме Росію атакувати союзників у Північноатлантичному альянсі, які не виконали своїх фінансових зобов’язань. Джо Байден відреагував на такі слова та назвав їх "безглуздими".

США
вибори
Дональд Трамп
Республіканська партія

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