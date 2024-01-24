Вибори в США — Трамп і Байден перемогли на праймеріз у Нью-Гемпширі

Трамп та Байден на дебатах. Фото: АР

Експрезидент США Дональд Трамп і нинішній лідер Америки Джо Байден перемогли на праймеріз у штаті Нью-Гемпширі.

Про це інформує Associated Press.

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Перегони Трампа і Байдена

Кандидат у президенти США на виборах у 2024 році Дональд Трамп переміг на праймеріз від Республіканської партії штату Нью-Гемпшир.

А президент Джо Байден переміг на боці Демократичної партії як кандидат-записувач.

За словами експертів, переконлива перемога колишнього президента робить листопадовий бій-реванш з Байденом більш імовірним, ніж будь-коли.

Головна суперниця Трампа Ніккі Гейлі фінішувала другою.

Відомо, що Байден не проводив агітаційну кампанію в штаті і не вносив своє ім’я в бюлетень після того, як Нью-Гемпшир порушив нові партійні правила, провівши праймеріз перед Південною Кароліною.

Нагадаємо, нещодавно претендент на висування від Республіканської партії у президенти США Вівек Рамасвамі оголосив про вихід з передвиборчих перегонів. 38-річний мультимільйонер заявив, що підтримає експрезидента Дональда Трампа.

Також ми писали, що експрезидент США та кандидат у президенти на виборах 2024 Дональд Трамп, за попередніми підрахунками, переміг на внутрішньопартійних виборах Республіканської партії в Айові.