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Выборы в США — Трамп и Байден победили на праймериз в Нью-Гэмпшире

24 января 2024 06:54
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Выборы в США — Трамп и Байден победили на праймериз в Нью-Гэмпшире
Трамп и Байден на дебатах. Фото: АР
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Экс-президент США Дональд Трамп и нынешний лидер Америки Джо Байден победили на праймериз в штате Нью-Гэмпшир.

Об этом сообщает Associated Press.

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Кандидат в президенты США на выборах в 2024 году Дональд Трамп победил на праймериз от Республиканской партии штата Нью-Гэмпшир.

А президент Джо Байден победил на стороне Демократической партии как кандидат-записчик.

По словам экспертов, убедительная победа бывшего президента делает ноябрьский бой-реванш с Байденом более вероятным, чем когда-либо.

Главная соперница Трампа Никки Гейли финишировала второй.

Известно, что Байден не проводил агитационную кампанию в штате и не вносил свое имя в бюллетень после того, как Нью-Гэмпшир нарушил новые партийные правила, проведя праймериз перед Южной Каролиной.

Напомним, недавно претендент на выдвижение от Республиканской партии в президенты США Вивек Рамасвами объявил о выходе из предвыборной гонки. 38-летний мультимиллионер заявил, что поддержит экспрезидента Дональда Трампа.

Также мы писали, что экспрезидент США и кандидат в президенты на выборах 2024 года Дональд Трамп, по предварительным подсчетам, победил на внутрипартийных выборах Республиканской партии в Айове.

Джо Байден
США
выборы
Дональд Трамп

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