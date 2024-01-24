Выборы в США — Трамп и Байден победили на праймериз в Нью-Гэмпшире
Экс-президент США Дональд Трамп и нынешний лидер Америки Джо Байден победили на праймериз в штате Нью-Гэмпшир.
Об этом сообщает Associated Press.
Гонки Трампа и Байдена
Кандидат в президенты США на выборах в 2024 году Дональд Трамп победил на праймериз от Республиканской партии штата Нью-Гэмпшир.
А президент Джо Байден победил на стороне Демократической партии как кандидат-записчик.
По словам экспертов, убедительная победа бывшего президента делает ноябрьский бой-реванш с Байденом более вероятным, чем когда-либо.
Главная соперница Трампа Никки Гейли финишировала второй.
Известно, что Байден не проводил агитационную кампанию в штате и не вносил свое имя в бюллетень после того, как Нью-Гэмпшир нарушил новые партийные правила, проведя праймериз перед Южной Каролиной.
Напомним, недавно претендент на выдвижение от Республиканской партии в президенты США Вивек Рамасвами объявил о выходе из предвыборной гонки. 38-летний мультимиллионер заявил, что поддержит экспрезидента Дональда Трампа.
Также мы писали, что экспрезидент США и кандидат в президенты на выборах 2024 года Дональд Трамп, по предварительным подсчетам, победил на внутрипартийных выборах Республиканской партии в Айове.
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