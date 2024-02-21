Чи варто українцям боятись переобрання Трампа, — пояснив Майк Помпео

70-й Державний секретар США Майк Помпео. Фото: google.com

З великою ймовірністю республіканець Дональд Трамп може знову стати президентом Сполучених Штатів. Однак попри занепокоєння українців, ексдержсекретар США Майк Помпео переконаний — Америка продовжить вести політику стримування тоталітарних лідерів світу, таких як Путін.

Про це політик повідомив на публічній лекції про Підтримку Україна США, яку організував Фонд Віктора Пінчука.

Переобрання Трампа — добре чи погано

70-й Держсекретар США Майк Помпео переконаний — саме адміністрація Трампа стримувала Путіна протягом чотирьох років при владі. Цим і продовжить займатись.

"Йдеться про американську національну безпеку і надання Україні систематичної підтримки, необхідної для стримування Володимира Путіна і сьогодні, і через рік, і через 20 років, якщо Путін все ще буде живий або його наступник продовжить його справу. Це імператив для моєї країни, для США. І тому я впевнений, що врешті-решт ми все зробимо правильно", — переконує Помпео.

Перемогти Росію важливо не лише для України, а й для Сполучених Штатів та всього західного світу.

"Ми повинні продемонструвати, що наша модель — модель Заходу, народу України, народу Європи, народу США і тих, хто вірить у людську гідність, права власності і всі ті речі, які робили Америку такою успішною протягом 250 років, — перемогла. Але так само важливо продемонструвати світові, що модель Путіна, Сі Цзіньпіна, аятол або модель голови Північної Кореї Кіма — це моделі, які зазнали поразки, і вони програли", — повідомив колишній Держсекретар США.

Нагадаємо, Майк Помпео та Браян Фіцпатрік розповіли, чи виділить США допомогу Україні.