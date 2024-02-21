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Стоит ли украинцам бояться переизбрания Трампа, — объяснил Майк Помпео

21 февраля 2024 03:54
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Стоит ли украинцам бояться переизбрания Трампа, — объяснил Майк Помпео
70-й Государственный секретарь США Майк Помпео. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

С большой вероятностью, республиканец Дональд Трамп может снова стать президентом Соединенных Штатов. Однако, несмотря на обеспокоенность украинцев, экс-госсекретарь США Майк Помпео убежден — Америка продолжит вести политику сдерживания тоталитарных лидеров мира, таких как Путин.

Об этом политик сообщил на публичной лекции о Поддержке Украины США, организованной Фондом Виктора Пинчука.

Переизбрание Трампа — хорошо или плохо

70-й Госсекретарь США Майк Помпео убежден, что именно администрация Трампа сдерживала Путина в течение четырех лет у власти. Этим и продолжит заниматься.

"Речь идет об американской национальной безопасности и предоставлении Украине систематической поддержки, необходимой для сдерживания Владимира Путина и сегодня, и через год, и через 20 лет, если Путин все еще будет жив или его преемник продолжит его дело. Это императив для моей страны, для США. И поэтому я уверен, что в конце концов мы все сделаем правильно", — убеждает Помпео.

Победить Россию важно не только для Украины, но и для Соединенных Штатов и всего западного мира.

"Мы должны продемонстрировать, что наша модель — модель Запада, народа Украины, народа Европы, народа США и тех, кто верит в человеческое достоинство, право собственности и все те вещи, которые делали Америку такой успешной в течение 250 лет, — победила. Но так же важно продемонстрировать миру, что модель Путина, Си Цзиньпина, аятолл или модель главы Северной Кореи Кима — это модели, потерпевшие поражение, и они проиграли", — сообщил бывший Госсекретарь США.

Напомним, Майк Помпео и Брайан Фицпатрик рассказали, выделит ли США помощь Украине.

США
выборы
Дональд Трамп
военная помощь
Украина

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