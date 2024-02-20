Допомога Україні від США: думка Помпео та конгресмена

Майкл Помпео та Брайн Фіцпатрік. Фото: Фонд Віктора Пінчука

Член Палати представників США Брайн Фіцпатрік та 70-й державний секретар США Майкл Помпео запевнили, що США залишатимуться з Україною надалі у протистоянні із російською агресією, а допомога все ж буде проголосована, незважаючи на всі складнощі.

Про це вони сказали на публічній лекції про Підтримку Україна США, яку організував Фонд Віктора Пінчука.

"Насправді Майк Джонсон підтримує Україну, і коли я повернуся до США, ми з ним зустрінемось, бо мені є що йому сказати після цієї поїздки до України. Можу вас запевнити, що Україна отримає ту допомогу, якої потребує. Це не лише боротьба України, це боротьба всього світу. Україна знаходиться на передовому рубежі демократії", — запевнив Брайн Фіцпатрік.

Майкл Помпео та Брайн Фіцпатрік. Фото: Скріншот

Він також додав, що наразі важливим завданням є переконати виборців у необхідності продовжувати боротьбу і залишатися на боці України.

Майкл Помпео, своєю чергою, наголосив, що варто утримуватися від передчасних прогнозів щодо перспектив підтримки України в разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у 2024 році.

"Не дозволяйте ЗМІ вводити вас в оману. Нехай реальність скаже своє слово. Нехай реалії адміністрації Трампа та її політика щодо України підкажуть, як може виглядати друга адміністрація Трампа. Бо саме адміністрація Трампа була першою, хто надав оборонну зброю Україні і стримувала Путіна протягом чотирьох років. А адміністрація Обами не змогла стримати Путіна від захоплення п'ятої частини вашої країни", — нагадав Помпео.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський сподівається на позитивний результат у питанні надання Україні військової допомоги. Інакше він не вважатиме США стратегічним партнером України. Про це глава держави повідомив під час пресконференції у Мюнхені у суботу, 16 лютого.