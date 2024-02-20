Помощь Украине от США: мнение Помпео и конгрессмена

Майкл Помпео и Брайн Фицпатрик. Фото: Фонд Виктора Пинчука

Член Палаты представителей США Брайн Фицпатрик и 70-й государственный секретарь США Майкл Помпео заверили, что США будут оставаться с Украиной в дальнейшем в противостоянии с российской агрессией, а помощь все же будет проголосована, несмотря на все сложности.

Об этом они сказали на публичной лекции о Поддержке Украины США, организованной Фондом Виктора Пинчука.

"На самом деле Майк Джонсон поддерживает Украину, и когда я вернусь в США, мы с ним встретимся, потому что мне есть что ему сказать после поездки в Украину. Могу вас заверить, что Украина получит ту помощь, в которой нуждается. Это не только борьба Украины, это борьба всего мира. Украина находится на передовом рубеже демократии", — заверил Брайн Фицпатрик.

Майкл Помпео и Брайн Фицпатрик. Фото: Скриншот

Он также добавил, что сейчас важной задачей является убедить избирателей в необходимости продолжать борьбу и оставаться на стороне Украины.

Майкл Помпео подчеркнул, что следует воздерживаться от преждевременных прогнозов относительно перспектив поддержки Украины в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году.

"Пусть реальность скажет свое слово. Пусть реалии администрации Трампа и ее политика в отношении Украины подскажут, как может выглядеть вторая администрация Трампа. Ведь именно администрация Трампа была первой, кто предоставил оборонное оружие Украине и сдерживала Путина в течение четырех лет. А администрация Обамы не смогла сдержать Путина от захвата пятой части вашей страны", — напомнил Помпео.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский надеется на положительный результат в вопросе предоставления Украине военной помощи. Иначе он не будет считать США стратегическим партнером Украины. Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции в Мюнхене в субботу, 16 февраля.