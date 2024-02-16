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Представитель Госдепа США рассказал, когда Украина получит новую помощь

16 февраля 2024 09:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Представитель Госдепа США рассказал, когда Украина получит новую помощь
Представитель Госдепартамента США Дэниел Сайзек. Фото: twitter.com/USApoRusski
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки Дэниел Сайзек рассказал, что в настоящее время вопрос о выделении Украине помощи обсуждается в Конгрессе. По его словам, это долгий процесс.

Об этом Дэниел Сайзек рассказал в интервью "РБК-Украина" в пятницу, 16 февраля.

Новая помощь для Украины

У Сайзека спросили, если спикер Палаты представителей Майк Джонсон все же вынесет законопроект о выделении помощи для Украины на голосование, может ли ожидаться положительный результат.

По его словам, в США есть демократическая система и процесс. Он подчеркнул, что в настоящее время наблюдается временная задержка.

"Что мы точно знаем, то это то, что президент Байден хотел бы, чтобы Конгресс одобрил новый пакет помощи сейчас. И что президент Байден его команда поддерживают тесные контакты с демократами и республиканцами в Конгрессе. Уже был шаг вперед, когда Сенат одобрил новый пакет помощи, и ожидается, что весь Конгресс одобрит новый пакет помощи", — подчеркнул представитель Госдепа.

Однако процесс идет медленно. По словам Сайзека, это часть демократической системы США. Он подчеркнул, что не может предусмотреть сроки, однако следует отметить два важных аспекта.

"Во-первых, двухпартийная поддержка Украины в Конгрессе сохраняется. И большинство американцев поддерживают дополнительную помощь Украине. Поэтому ожидается, что Конгресс в конце концов одобрит новый пакет", — отметил Сайзек.

К тому же США приветствует одобрение Евросоюзом дополнительной помощи Украине. По словам представителя Госдепа, США и Европа должны полностью поддерживать Киев, ведь это дает возможность стране защитить себя.

"И администрация президента Байдена понимает ситуацию в Украине сейчас, и что Украине нужен новый пакет помощи", — добавил он.

Напомним, 13 февраля Сенат США поддержал пакет, который предусматривает более 60 млрд долларов для Украины — преимущественно на военную помощь. Но решения Сената недостаточно для выделения денег — законопроект должен пройти Палату представителей.

Накануне спикер Джонсон досрочно завершил рабочую неделю Палаты представителей и объявил почти двухнедельный перерыв, так и не рассмотрев законопроект о помощи Украине.

США
война
Конгресс
Украина
помощь

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