Представник Держдепу США розповів, коли Україна отримає нову допомогу

Представник Держдепартаменту США Деніел Сайзек. Фото: twitter.com/USApoRusski

Представник Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки Деніел Сайзек розповів, що наразі питання про виділення Україні допомоги обговорюється в Конгресі. За його словами, це довгий процес.

Про це Деніел Сайзек розповів в інтерв'ю "РБК-Україна" у п'ятницю, 16 лютого.

Нова допомога для України

У Сайзека запитали, якщо спікер Палати представників Майк Джонсон все ж таки винесе законопроєкт про виділення допомоги для України на голосування, то чи може очікуватися позитивний результат.

За його словами, у США є демократична система та процес. Він наголосив, що наразі спостерігається тимчасова затримка.

"Що ми точно знаємо, то це те, що президент Байден хотів би, щоб Конгрес схвалив новий пакет допомоги зараз. І що президент Байден його команда підтримують тісні контакти з демократами і республіканцями в Конгресі. Вже був крок уперед, коли Сенат схвалив новий пакет допомоги, і очікується, що увесь Конгрес схвалить новий пакет допомоги", — наголосив представник Держдепу.

Однак наразі процес іде повільно. За словами Сайзека, це є частиною демократичної системи США. Він наголосив, що не може передбачити терміни, однак варто зазначити дві важливі аспекти.

"По-перше, двопартійна підтримка України у Конгресі зберігається. І більшість американців підтримують додаткову допомогу Україні. Тому очікується, що Конгрес зрештою схвалить новий пакет", — зазначив Сайзек.

До того ж США вітає схвалення Євросоюзом додаткової допомоги Україні. За словами представника Держдепу, США та Європа повинні повністю підтримувати Київ, адже це дає можливість країні захистити себе.

"І адміністрація президента Байдена розуміє ситуацію в Україні зараз, і що Україні потрібен новий пакет допомоги", — додав він.

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США підтримав пакет, який передбачає понад 60 млрд доларів для України — переважно на військову допомогу. Але рішення Сенату недостатньо для виділення грошей — законопроєкт має пройти Палату представників.

Напередодні спікер Джонсон достроково завершив робочий тиждень Палати представників і оголосив майже двотижневу перерву, так і не розглянувши законопроєкт про допомогу Україні.