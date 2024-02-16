Байден різко відреагував на канікули Палати представників — до чого тут Україна

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Палата представників США 15 лютого достроково завершила робочий тиждень та відправилась на канікули. Американський президент Джо Байден незадоволений, адже конгресмени так і не розглянули законопроєкт про допомогу Україні.

Про це Джо Байден написав у своєму Х у п'ятницю, 16 лютого.

Реакція Байдена

"Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута", — написав Джо Байден у соцмережі.

Скриншот допису Байдена в Х

Водночас негативно на таке рішення відреагував представник Білого дому Ендрю Бейтс. У коментарі The Hill він наголосив, що "кожен день, коли спікер Джонсон (спікер палати представників Майк Джонсон. — Ред.) спричиняє погіршення нашої національної безпеки, Америка програє. І кожен день, коли він відкладає голосування, авторитет республіканців у конгресі в американського народу падає".

За його словами, замість того, щоб припинити політизацію безпеки країни — спікер Джонсон тікає.

Що передувало

Конгресмени США 15 лютого відправились на майже двотижневу перерву, яка триватиме до 28 лютого. Перед відпочинком вони так і не розглянули законопроєкт про допомогу Україні та іншим союзникам.

Отже, чекати ухвалення цього рішення найближчими тижнями не слід, адже після повернення до роботи, урядовці працюватимуть над питанням уникнення шатдауну у США.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США проголосував за законопроєкт, до якого входять 60 млрд доларів для допомоги Україні.

Надалі ухвалити рішення має Палата представників, але дата голосування невідома. Спікер Майк Джонсон піддав критиці законопроєкт Сенату і поставив під сумнів його схвалення. Як відомо, перш ніж президент Джо Байден його підпише, обидві палати Конгресу США мають підтримати закон.

Додамо, глава українського уряду Денис Шмигаль розповів, що 50 млрд доларів з допомоги США буде спрямовано на оборону України.