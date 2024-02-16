Байден резко отреагировал на каникулы Палаты представителей — при чем здесь Украина

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Палата представителей США 15 февраля досрочно завершила рабочую неделю и отправилась на каникулы. Американский президент Джо Байден недоволен, ведь конгрессмены так и не рассмотрели законопроект о помощи Украине.

Об этом Джо Байден написал в своем Х в пятницу, 16 февраля.

Реакция Байдена

"Неспособность поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта", — написал Джо Байден в соцсети.

Скриншот сообщения Байдена в Х

В то же время, негативно на такое решение отреагировал представитель Белого дома Эндрю Бейтс. В комментарии The Hill он подчеркнул, что "каждый день, когда спикер Джонсон (спикер палаты представителей Майк Джонсон. — Ред.) влечет за собой ухудшение нашей национальной безопасности, Америка проигрывает. И каждый день, когда он откладывает голосование, авторитет республиканцев в конгрессе у американского народа падает".

По его словам, вместо того, чтобы прекратить политизацию безопасности страны, спикер Джонсон убегает.

Что предшествовало

Конгрессмены США 15 февраля отправились на почти двухнедельный перерыв, который продлится до 28 февраля. Перед отдыхом они так и не рассмотрели законопроект о помощи Украине и другим союзникам.

Следовательно, ждать принятия этого решения в ближайшие недели не следует, ведь по возвращении к работе, чиновники будут работать над вопросом избегания шатдауна в США.

Помощь Украине от США

Напомним, 13 февраля Сенат США проголосовал за законопроект, в который входят 60 млрд долларов для помощи Украине.

В дальнейшем принять решение должна Палата представителей, но дата голосования неизвестна. Спикер Майк Джонсон подверг критике законопроект Сената и подверг сомнению его одобрение. Как известно, прежде чем президент Джо Байден его подпишет, обе палаты Конгресса США должны поддержать закон.

Добавим, глава украинского правительства Денис Шмыгаль рассказал, что 50 млрд долларов с помощью США будут направлены на оборону Украины.