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Зеленський різко висловився на адресу США через можливу відмову надавати Україні допомогу

17 лютого 2024 20:19
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський різко висловився на адресу США через можливу відмову надавати Україні допомогу
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський сподівається на позитивний результат у питанні надання Україні військової допомоги. Інакше він не вважатиме США стратегічним партнером України.

Про це глава держави повідомив під час пресконференції у Мюнхені у суботу, 16 лютого.

Зеленський про відмову США надавати Україні допомогу

Президент заявив, що процес ухвалення законопроєкту про допомогу Україні не є актом зради. При цьому він зазначив, що Київ не розглядає альтернативи підтримці від США — ні за силою, ні політично, ні стратегічно.

Президент уточнив, що Україна дуже розраховує на позитивне рішення Конгресу, оскільки для українців цей пакет є життєво важливим.

"Ми не розглядаємо альтернативу, оскільки розраховуємо на США як нашого стратегічного партнера. Якщо ми говоримо про альтернативу, то це не наш стратегічний партнер", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, Сенат США ухвалив рішення припинити дебати щодо законопроєкту про виділення допомоги Україні та Ізраїлю.

Незабаром Сенат США підтримав пакет, який передбачає понад 60 млрд доларів для України, переважно на військову допомогу. Але рішення Сенату недостатньо для виділення грошей законопроєкт має відбутися Палату представників.

Раніше аналітики розповіли, що без військової допомоги США Україна протримається пів року. Після цього вона почне програвати, європейські країни не зможуть покрити нестачу зброї.

Володимир Зеленський
США
зброя
військова допомога
Україна
військова техніка
війна в Україні

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