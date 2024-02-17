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Зеленский резко высказался в адрес США из-за возможного отказа предоставлять Украине помощь

17 февраля 2024 20:19
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский резко высказался в адрес США из-за возможного отказа предоставлять Украине помощь
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на положительный результат в вопросе предоставления Украине военной помощи. В противном случае он не будет считать США стратегическим партнером Украины.

Об этом глава государства сообщил  во время пресс-конференции в Мюнхене в субботу, 16 февраля.

Зеленский про отказ США предоставлять Украине помощь

Президент завил, что процесс принятия законопроекта о помощи Украине не является актом предательства. При этом он указал, что Киев не рассматривает альтернативы поддержке от США — ни по мощи, ни политически, ни стратегически.

Президент уточнил, что Украина очень рассчитывает на положительное решение Конгресса, так как для украинцев этот пакет жизненно важен. 

"Мы не рассматриваем альтернативу, поскольку рассчитываем на США как нашего стратегического партнера. Если мы говорим об альтернативе, значит это не наш стратегический партнер", — сказал Зеленский.

Напомним, Сенат США принял решение прекратить дебаты по законопроекту о выделении помощи Украине и Израилю. 

Вскоре Сенат США поддержал пакет, который предусматривает более 60 млрд долларов для Украины — преимущественно на военную помощь. Но решения Сената недостаточно для выделения денег — законопроект должен пройти Палату представителей.

Ранее аналитики рассказали, что без военной помощи со стороны США Украина продержится полгода. После этого она начнет проигрывать, европейские страны не смогут покрыть нехватку оружия.

Владимир Зеленский
США
оружие
военная помощь
Украина
военная техника
война в Украине

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