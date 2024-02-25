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Дональд Трамп победил на праймериз в Южной Каролине

25 февраля 2024 10:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Дональд Трамп победил на праймериз в Южной Каролине
Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Sam Wolfe
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Экс-президент США Дональд Трамп 24 февраля победил Никки Гейли на праймериз от республиканцев в Южной Каролине. Результаты голосования — 60% голосов против 40% в пользу Трампа.

Об этом сообщает DW Украина.

Победа Трампа на праймериз в Южной Каролине

Как известно, Трамп победил на первичных выборах в Южной Каролине — родном штате его соперницы Никки Гейли. Он одержал победу в борьбе за возможность представлять Республиканскую партию на выборах главы государства в ноябре 2024 года с результатами голосования 60% голосов против 40%.

Несмотря на поражение на праймериз, экс-губернатор Южной Каролины Никки Гейли заявила, что продолжит борьбу в президентской гонке.

"Не важно, какой результат. Я люблю людей в нашем штате", — сказала она.

Трамп отметил, что никогда не видел, чтобы "Республиканская партия была такой единой", и добавил, что респонденты "могут праздновать около 15 минут, но затем должны вернуться к работе".

В то же время агентство Asociated Press отмечает, что избиратели предпочли бывшего президента, несмотря на многочисленные уголовные обвинения и статус Гейли как уроженки Южной Каролины, которая выиграла два срока в должности губернатора, что кажется очень странным.

Напомним, 23 января Дональд Трамп победил на праймериз от Республиканской партии штата Нью-Гэмпшир.

Недавно экс-госсекретарь США Майк Помпео объяснил, стоит ли украинцам бояться переизбрания Трампа. По его словам, даже если он победит на выборах, Америка продолжит вести политику сдерживания тоталитарных лидеров мира, таких как Путин.

Добавим, Трамп 10 февраля заявил, что будет подстрекать Россию атаковать союзников в Североатлантическом альянсе, которые не выполнили своих финансовых обязательств. Джо Байден отреагировал на такие слова и назвал их "бессмысленными".

США
выборы
Дональд Трамп
Республиканская партия

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