Байден та Трамп перемогли на праймеріз у Супервівторок — у яких штатах
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден та колишній голова Білого дому Дональд Трамп під час Супервівторка, 5 березня, перемогли на праймеріз. Вони здобули перемогу від своїх партій в 15 штатах.
Про це пише Reuters.
Праймеріз у США
Байден пішов на вибори від Демократичної партії та здобув перемогу в: Алабамі, Арканзасі, Колорадо, Айові, Мен, Массачусетсі, Північній Кароліні, Оклахомі, Теннессі, Техасі, Вермонті та Вірджинії. Водночас він виграв голосування поштою в Айові.
А Трамп відкинув свого єдиного конкурента колишнього посла в ООН Ніккі Хейлі та виграв голосування республіканців в: Алабамі, Арканзасі, Колорадо, Мен, Північній Кароліні, Оклахомі, Теннессі, Техасі та Вірджинії.
Відомо, що у Вермонті від республіканців перемогу здобула Ніккі Хейлі, а на острові Самоа від демократів виграв Джейсон Палмер.
Не зважаючи на це, опитування громадської думки свідчать, що і Байден, і Трамп обоє мають низькі рейтинги серед виборців.
Раніше Bloomberg провело опитування, згідно з яким Трамп заручився більшою підтримкою виборців, ніж Байден у семи штатах.
Також ми писали, що експрезидент США Дональд Трамп переміг Ніккі Гейлі на праймеріз від республіканців у Південній Кароліні. Результати голосування — 60% голосів проти 40% на користь Трампа.
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