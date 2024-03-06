Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Байден та Трамп перемогли на праймеріз у Супервівторок — у яких штатах arrow

Байден та Трамп перемогли на праймеріз у Супервівторок — у яких штатах

6 березня 2024 09:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Байден та Трамп перемогли на праймеріз у Супервівторок — у яких штатах
Джо Байден та Дональд Трамп. Фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден та колишній голова Білого дому Дональд Трамп під час Супервівторка, 5 березня, перемогли на праймеріз. Вони здобули перемогу від своїх партій в 15 штатах.

Про це пише Reuters.

Читайте також:

Праймеріз у США

Байден пішов на вибори від Демократичної партії та здобув перемогу в: Алабамі, Арканзасі, Колорадо, Айові, Мен, Массачусетсі, Північній Кароліні, Оклахомі, Теннессі, Техасі, Вермонті та Вірджинії. Водночас він виграв голосування поштою в Айові.

А Трамп відкинув свого єдиного конкурента колишнього посла в ООН Ніккі Хейлі та виграв голосування республіканців в: Алабамі, Арканзасі, Колорадо, Мен, Північній Кароліні, Оклахомі, Теннессі, Техасі та Вірджинії.

Відомо, що у Вермонті від республіканців перемогу здобула Ніккі Хейлі, а на острові Самоа від демократів виграв Джейсон Палмер.

Не зважаючи на це, опитування громадської думки свідчать, що і Байден, і Трамп обоє мають низькі рейтинги серед виборців.

Раніше Bloomberg провело опитування, згідно з яким Трамп заручився більшою підтримкою виборців, ніж Байден у семи штатах.

Також ми писали, що експрезидент США Дональд Трамп переміг Ніккі Гейлі на праймеріз від республіканців у Південній Кароліні. Результати голосування — 60% голосів проти 40% на користь Трампа. 

Джо Байден
США
вибори
Дональд Трамп
президент

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

4 березня 2024

07:25 Два однакових пікапи приховують шість відмінностей — знайдіть їх за 10 секунд

29 лютого 2024
Новина з відео

21:48 Чим слід обробляти яблуні після зими — врожай буде чистим та багатим