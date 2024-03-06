Байден и Трамп победили на праймериз в Супервторник — в каких штатах

Джо Байден и Дональд Трамп. Фото: AP

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и бывший глава Белого дома Дональд Трамп во время Супервторника, 5 марта, победили на праймериз. Они одержали победу от своих партий в 15 штатах.

Об этом пишет Reuters.

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Байден пошел на выборы от Демократической партии и одержал победу в: Алабаме, Арканзасе, Колорадо, Айове, Мэн, Массачусетсе, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Вермонте и Виргинии. В то же время он выиграл голосование по почте в Айове.

А Трамп отверг своего единственного конкурента бывшего посла в ООН Никки Хейли и выиграл голосование республиканцев в: Алабаме, Арканзасе, Колорадо, Мэн, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе и Виргинии.

Известно, что в Вермонте от республиканцев победу получила Никки Хейли, а на острове Самоа от демократов выиграл Джейсон Палмер.

Несмотря на это, опросы общественного мнения свидетельствуют, что и Байден, и Трамп оба имеют низкие рейтинги среди избирателей.

Ранее Bloomberg провел опрос, согласно которому Трамп заручился большей поддержкой избирателей, чем Байден в семи штатах.

Также мы писали, что экс-президент США Дональд Трамп победил Никки Гейли на праймериз от республиканцев в Южной Каролине. Результаты голосования — 60% голосов против 40% в пользу Трампа.