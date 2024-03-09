Орбан прилетів до Трампа у США — як пройшла зустріч політиків

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан та експрезидент США Дональд Трамп. Фото: Bloomberg

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до маєтку експрезидента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. У Флориді Орбан, окрім зустрічі з колишнім американським лідером, також провів вечерю з попередньою першою леді Меланією Трамп, годинну розмову зі старшими помічниками та побував на екскурсії і виступі музичного гурту.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Трамп зустрів Орбана у своїй резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида. Там експрезидент влаштував екскурсію для угорського прем'єра. Під час зустрічі Трамп назвав Орбана "фантастичним лідером", іронізуючи над критикою щодо його неліберальних тенденцій.

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"Орбан не викликає суперечок, тому що він каже: "Так буде", і на цьому все закінчується. Він бос. Ні — він великий лідер, фантастичний лідер", — заявив Трамп.

У виданні вказують, що переговори одіозних політиків — зухвалий акт Трампа через день після того, як президент США Джо Байден під час виступу у Конгресі звинуватив свого попередника в тому, що він не дотримується демократичних цінностей, заблокувавши військову допомогу Україні.

На додаток, для Орбана зустріч стала можливістю спростувати свій образ відлюдника та показати, що він може стати посередником між Європою і США за умови, що Трамп переможе на виборах. Саме у стосунках двох політиків спостерігається атмосфера товариськості, якої немає у Трампа з іншими представниками ЄС.

До цього Віктор Орбан заявив, що Трамп є "єдиним серйозним шансом" для закінчення війни в Україні.

Нагадаємо, 8 березня Байден під час виступу у Конгресі згадав висловлення Трампа щодо Путіна. Американський лідер зауважив, що своїми словами "роби все, що хочеш" Трамп підтримав російського диктатора. Байден заявив, що це неприйнятно у демократичному світі.

Також ми писали, що 7 березня Дональд Трамп викликав Джо Байдена на передвиборчі дебати після того, як його остання суперниця від Республіканської партії Ніккі Хейлі відмовилася від участі в президентських перегонах.