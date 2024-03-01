Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Орбан назвав Трампа єдиним серйозним шансом на мир в Україні та анонсував зустріч із ним arrow

Орбан назвав Трампа єдиним серйозним шансом на мир в Україні та анонсував зустріч із ним

1 березня 2024 23:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Орбан назвав Трампа єдиним серйозним шансом на мир в Україні та анонсував зустріч із ним
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що колишній президент Сполучених Штатів Америки та повторно кандидат на цю посаду Дональд Трамп є "єдиним серйозним шансом" для закінчення війни в Україні. Орбан також анонсував зустріч із Трампом у США. 

Про це повідомляє Mandiner у п'ятницю, 1 березня, посилаючись на заяву Орбана на Анталійському дипломатичному форумі в Туреччині.

Читайте також:

Що Орбан сказав про Трампа

"Єдиний серйозний шанс на мир — це якщо він зможе повернутися й укласти мир. Інакше війна між Україною та Росією буде затяжною… Це (повторне обрання Трампа на посаду президента США. — Ред.) є передумовою настання міцного та швидкого миру на європейському континенті", — зазначив угорський прем'єр.

Орбан припустив, що війни Росії проти України могло й не бути, якби в США президентствував Трамп. Крім того, посадовець заявив про "глибоку повагу" до американського експрезидента та повідомив про їхню зустріч у Флориді наступного тижня.

Нагадаємо, що Орбан вже не вперше позитивно висловлюється в бік Дональда Трампа. На думку прем'єра Угорщини, колишній президент є одним із найуспішніших американських президентів на міжнародній арені.

Також ми писали, що за словами Орбана, Сербія має вступити до Європейського Союзу раніше, аніж Україна. В іншому випадку ЄС "програє" Сербію Китаю.

США
вибори
Дональд Трамп
Угорщина
Віктор Орбан
президент
війна в Україні
війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

28 лютого 2024

07:46 Лунін піде з Реала — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу

21 лютого 2024
Новина з відео

07:04 Економічне бронювання від призову — які два варіанти можливі в Україні

29 лютого 2024

13:45 Так виглядає бездоганність — Катерина Кухар показала рідкісні фото юності