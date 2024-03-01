Орбан назвав Трампа єдиним серйозним шансом на мир в Україні та анонсував зустріч із ним

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що колишній президент Сполучених Штатів Америки та повторно кандидат на цю посаду Дональд Трамп є "єдиним серйозним шансом" для закінчення війни в Україні. Орбан також анонсував зустріч із Трампом у США.

Про це повідомляє Mandiner у п'ятницю, 1 березня, посилаючись на заяву Орбана на Анталійському дипломатичному форумі в Туреччині.

Читайте також:

Що Орбан сказав про Трампа

"Єдиний серйозний шанс на мир — це якщо він зможе повернутися й укласти мир. Інакше війна між Україною та Росією буде затяжною… Це (повторне обрання Трампа на посаду президента США. — Ред.) є передумовою настання міцного та швидкого миру на європейському континенті", — зазначив угорський прем'єр.

Орбан припустив, що війни Росії проти України могло й не бути, якби в США президентствував Трамп. Крім того, посадовець заявив про "глибоку повагу" до американського експрезидента та повідомив про їхню зустріч у Флориді наступного тижня.

Нагадаємо, що Орбан вже не вперше позитивно висловлюється в бік Дональда Трампа. На думку прем'єра Угорщини, колишній президент є одним із найуспішніших американських президентів на міжнародній арені.

Також ми писали, що за словами Орбана, Сербія має вступити до Європейського Союзу раніше, аніж Україна. В іншому випадку ЄС "програє" Сербію Китаю.