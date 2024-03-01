Орбан назвал Трампа единственным серьезным шансом на мир в Украине и анонсировал встречу с ним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что бывший президент Соединенных Штатов Америки и повторно кандидат на этот пост Дональд Трамп является "единственным серьезным шансом" для окончания войны в Украине. Орбан также анонсировал встречу с Трампом в США.

Об этом сообщает Mandiner в пятницу, 1 марта, ссылаясь на заявление Орбана на Анталийском дипломатическом форуме в Турции.

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"Единственный серьезный шанс на мир — это если он сможет вернуться и заключить мир. Иначе война между Украиной и Россией будет затяжной... Это (повторное избрание Трампа на пост президента США. — Ред.) является предпосылкой наступления крепкого и быстрого мира на европейском континенте", — отметил венгерский премьер.

Орбан предположил, что войны России против Украины могло и не быть, если бы в США президентствовал Трамп. Кроме того, чиновник заявил о "глубоком уважении" к американскому экс-президенту и сообщил об их встрече во Флориде на следующей неделе.

Напомним, что Орбан уже не в первый раз положительно высказывается в сторону Дональда Трампа. По мнению премьера Венгрии, бывший президент является одним из самых успешных американских президентов на международной арене.

Также мы писали, что по словам Орбана, Сербия должна вступить в Европейский Союз раньше Украины. В противном случае ЕС "проигрывает" Сербию Китаю.