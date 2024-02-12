Орбан назвав країну, яку треба прийняти до ЄС раніше України
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Сербія має вступити до Європейського Союзу раніше, аніж Україна. В іншому випадку ЄС "програє" Сербію Китаю.
Про це пише Politico.
Вступ Сербії до ЄС
Орбан вважає, що Євросоюз повинен дозволити Сербії приєднатися раніше того, як прийме Україну.
"Ми повинні завершити старе завдання з розширення, перш ніж розпочати нове розширення з Україною. Якщо ми не інтегруємо Сербію якомога швидше, ми її втратимо", — сказав він.
Як відомо, Сербія подала заявку на вступ до ЄС ще у 2009 році, але її досі не прийняли через занепокоєння щодо відступу від демократії та тісних зв'язків з Росією й Китаєм.
"У Сербії є й інші варіанти. Щойно було укладено угоду про вільну торгівлю з Китаєм", — зазначив угорський прем'єр.
Війна в Україні
На його думку, Україна повинна бути "нейтральним буфером" між Заходом та Росією, оскільки це "єдиний спосіб вижити" у війні проти РФ.
"Якщо це не спрацює, Україна продовжить втрачати території. Росія буде знищувати Україну знову і знову, і знову, і знову. Вона ніколи не змириться з тим, що на її кордонах буде такий член ЄС і НАТО, як Україна", — сказав Орбан.
Він вважає, що Росія не сприймає ЄС серйозно, тому що блок "занадто слабкий" у військовому плані.
Нагадаємо, процес приєднання України до Євросоюзу може зайняти кілька років. Однак існує кілька сфер, у яких країни-кандидати можуть стати ближчими до ЄС, не бувши його членами.
Крім того, Єврокомісія ініціює проведення міжурядової конференції, що стане ключовим фактором у переговорах щодо приєднання України до ЄС. Аби ці переговори розпочалися, Україна має ухвалити закон про лобіювання.
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