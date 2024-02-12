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Орбан назвав країну, яку треба прийняти до ЄС раніше України

12 лютого 2024 22:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Орбан назвав країну, яку треба прийняти до ЄС раніше України
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Bloomberg
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Сербія має вступити до Європейського Союзу раніше, аніж Україна. В іншому випадку ЄС "програє" Сербію Китаю.

Про це пише Politico.

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Вступ Сербії до ЄС

Орбан вважає, що Євросоюз повинен дозволити Сербії приєднатися раніше того, як прийме Україну. 

"Ми повинні завершити старе завдання з розширення, перш ніж розпочати нове розширення з Україною. Якщо ми не інтегруємо Сербію якомога швидше, ми її втратимо", — сказав він.

Як відомо, Сербія подала заявку на вступ до ЄС  ще у 2009 році, але її досі не прийняли через занепокоєння щодо відступу від демократії та тісних зв'язків з Росією й Китаєм.

"У Сербії є й інші варіанти. Щойно було укладено угоду про вільну торгівлю з Китаєм", — зазначив угорський прем'єр. 

Війна в Україні

На його думку, Україна повинна бути "нейтральним буфером" між Заходом та Росією, оскільки це "єдиний спосіб вижити" у війні проти РФ.

"Якщо це не спрацює, Україна продовжить втрачати території. Росія буде знищувати Україну знову і знову, і знову, і знову. Вона ніколи не змириться з тим, що на її кордонах буде такий член ЄС і НАТО, як Україна", — сказав Орбан. 

Він вважає, що Росія не сприймає ЄС серйозно, тому що блок "занадто слабкий" у військовому плані.

Нагадаємо, процес приєднання України до Євросоюзу може зайняти кілька років. Однак існує кілька сфер, у яких країни-кандидати можуть стати ближчими до ЄС, не бувши його членами.

Крім того, Єврокомісія ініціює проведення міжурядової конференції, що стане ключовим фактором у переговорах щодо приєднання України до ЄС. Аби ці переговори розпочалися, Україна має ухвалити закон про лобіювання. 

Європейський союз
Китай
Сербія
Віктор Орбан
Росія

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