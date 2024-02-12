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Орбан назвал страну, которую нужно принять в ЕС раньше Украины

12 февраля 2024 22:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Орбан назвал страну, которую нужно принять в ЕС раньше Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Bloomberg
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Сербия должна вступить в Европейский Союз раньше Украины. В противном случае ЕС "проигрывает" Сербию Китаю.

Об этом пишет Politico.

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Орбан считает, что Евросоюз должен позволить Сербии присоединиться раньше, чем примет Украину.

"Мы должны завершить старую задачу по расширению, прежде чем начать новое расширение с Украиной. Если мы не интегрируем Сербию как можно скорее, мы ее потеряем", — сказал он.

Как известно, Сербия подала заявку на вступление в ЕС еще в 2009 году, но ее до сих пор не приняли из-за беспокойства по поводу отступления от демократии и тесных связей с Россией и Китаем.

"У Сербии есть и другие варианты. Только что было заключено соглашение о свободной торговле с Китаем", — отметил венгерский премьер.

Война в Украине

По его мнению, Украина должна быть "нейтральным буфером" между Западом и Россией, поскольку это "единственный способ выжить" в войне против РФ.

"Если это не сработает, Украина продолжит терять территории. Россия будет уничтожать Украину снова и снова и снова и снова. Она никогда не смирится с тем, что на ее границах будет такой член ЕС и НАТО, как Украина", — сказал Орбан.

Он считает, что Россия не воспринимает ЕС серьезно, потому что блок "слишком слаб" в военном плане.

Напомним, процесс присоединения Украины к Евросоюзу может занять несколько лет. Однако существует несколько сфер, в которых страны-кандидаты могут стать ближе к ЕС, не являясь его членами.

Кроме того, Еврокомиссия инициирует проведение межправительственной конференции, которая станет ключевым фактором в переговорах по присоединению Украины к ЕС. Чтобы эти переговоры начались, Украина должна принять закон о лоббировании.

Европейский союз
Китай
Сербия
Виктор Орбан
Россия

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