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У Європарламенті виступили проти швидкого вступу України до Євросоюзу

29 січня 2024 18:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Європарламенті виступили проти швидкого вступу України до Євросоюзу
Засідання Європарламенту. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Віцепрезидент Європейського Парламенту Ян-Крістоф Етьєн висловив свою думку щодо негайного вступу України до Європейського Союзу. За його словами, країна має спочатку задовольнити всі критерії для становлення членом.

Про це Етьєн заявив в інтерв'ю з Nordwest-Zeitung.

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Віцепрезидент Європарламенту наголосив, що хоча він підтримує розширення ЄС та вступ до нього нових держав, це має статися лише після того, як кандидати виконають ключові умови, включаючи верховенство права та боротьбу з корупцією.

Він уточнив, що швидке приєднання України наразі не розглядається.

"Тому жодного якнайшвидшого прийняття України не може бути", — уточнив він.

Проте Етьєн наголосив на можливості посилення співпраці ЄС з Україною для сприяння швидшому процесу інтеграції.

Нагадаємо, що процес приєднання України до Євросоюзу може зайняти кілька років. Однак існує кілька сфер, у яких країни-кандидати можуть стати ближчими до ЄС, не бувши його членами.

Крім того, Єврокомісія ініціює проведення міжурядової конференції, що стане ключовим фактором у переговорах щодо приєднання України до ЄС. Щоб ці переговори розпочалися, Україна має ухвалити закон про лобіювання. А в Європі мають провести аналітичну оцінку українського законодавства.

Європейський союз
переговори
Україна
Європа
політики
Європарламент
ЄС

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