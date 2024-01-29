Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow В Европарламенте выступили против быстрого вступления Украины в Евросоюз arrow

В Европарламенте выступили против быстрого вступления Украины в Евросоюз

29 января 2024 18:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Европарламенте выступили против быстрого вступления Украины в Евросоюз
Заседание Европарламента. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Вице-президент Европейского Парламента Ян-Кристоф Этьен выразил свое мнение относительно немедленного вступления Украины в Европейский Союз. По его словам, страна должна сначала удовлетворить все критерии для становления членом. 

Об этом Этьен заявил в интервью с Nordwest-Zeitung.

Читайте также:

Европарламент против быстрого вступления Украины в ЕС

Вице-президент Европарламента подчеркнул, что хотя он поддерживает расширение ЕС и вступление в него новых государств, это должно произойти только после того, как кандидаты выполнить ключевые условия, включая верховенство права и борьбу с коррупцией. 

Он уточнил, что быстрое присоединение Украины в данный момент не рассматривается. 

"Поэтому никакого скорейшего принятия Украины не может быть", — уточнил он.

Тем не менее Этьен отметил возможность усиления сотрудничества ЕС с Украиной для способствования более быстрому процессу интеграции.

Напомним, что процесс присоединения Украины к Евросоюзу может занять несколько лет. Однако существует несколько сфер, в которых страны-кандидаты могут стать ближе к ЕС, не будучи его членами.

Кроме того, Еврокомиссия инициирует проведение межправительственной конференции, что станет ключевым фактором в переговорах по присоединению Украины к ЕС. Чтобы эти переговоры начались, Украина должна принять закон о лоббировании. В Европе же должны провести аналитическую оценку украинского законодательства.

Европейский союз
переговоры
Украина
Европа
политики
Европарламент
ЕС

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме