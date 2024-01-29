В Европарламенте выступили против быстрого вступления Украины в Евросоюз

Заседание Европарламента. Фото: Reuters

Вице-президент Европейского Парламента Ян-Кристоф Этьен выразил свое мнение относительно немедленного вступления Украины в Европейский Союз. По его словам, страна должна сначала удовлетворить все критерии для становления членом.

Об этом Этьен заявил в интервью с Nordwest-Zeitung.

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Вице-президент Европарламента подчеркнул, что хотя он поддерживает расширение ЕС и вступление в него новых государств, это должно произойти только после того, как кандидаты выполнить ключевые условия, включая верховенство права и борьбу с коррупцией.

Он уточнил, что быстрое присоединение Украины в данный момент не рассматривается.

"Поэтому никакого скорейшего принятия Украины не может быть", — уточнил он.

Тем не менее Этьен отметил возможность усиления сотрудничества ЕС с Украиной для способствования более быстрому процессу интеграции.

Напомним, что процесс присоединения Украины к Евросоюзу может занять несколько лет. Однако существует несколько сфер, в которых страны-кандидаты могут стать ближе к ЕС, не будучи его членами.

Кроме того, Еврокомиссия инициирует проведение межправительственной конференции, что станет ключевым фактором в переговорах по присоединению Украины к ЕС. Чтобы эти переговоры начались, Украина должна принять закон о лоббировании. В Европе же должны провести аналитическую оценку украинского законодательства.