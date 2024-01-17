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Шмыгаль рассказал о новом важном этапе на пути Украины в ЕС

17 января 2024 14:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Шмыгаль рассказал о новом важном этапе на пути Украины в ЕС
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: ArmyInform
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украина преодолела еще один важный этап на пути членства в Европейском Союзе. Речь идет о решении начать скрининг украинского законодательства в рамках подготовки переговорной рамки.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Сегодня Еврокомиссия поддержала решение приступить к скринингу украинского законодательства в рамках подготовки переговорной рамки", — рассказал премьер-министр.

Шмыгаль отметил, что в прошлом году, чтобы подготовиться к этому процессу, правительство Украины провело селф-скрининг около 28 тысяч актов права ЕС. Тогда же было определено еще почти 2,8 тысяч актов, подлежащих дальнейшей имплементации.

Также глава правительства отметил, что его команда постоянно работает над тем, чтобы приблизить законодательство Украины к европейскому.

"Чтобы превратить Украину в современное европейское государство. Чтобы стать частью европейской семьи. И в ЕС видят прогресс в этой работе", — отметил Шмыгаль.

Премьер-министр Украины также поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за постоянную координацию и поддержку Украины на пути к вступлению в ЕС.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал ключевую задачу Украины на текущий год. По его словам, основная цель в 2024 году — повышение уровня обороноспособности.

Напоминаем, что в настоящее время в Украине не применяют графики отключений света, поскольку в энергосистеме достаточно ресурса, чтобы обеспечивать электроэнергией всех потребителей. Однако ситуация может кардинально измениться по нескольким причинам.

Денис Шмыгаль
Европейский союз
закон
Еврокомиссия
Украина
Урсула фон дер Ляйен

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