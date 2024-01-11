Кабмін офіційно відхилив внесення правок до закону про мобілізацію

Засідання Кабміну. Фото: Denys Shmyhal/Telegram

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення відкликати законопроєкт №10378 про внесення правок до законопроєкту про мобілізацію. При цьому буквально сьогодні проєкт закону відправили уряду на доопрацювання.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, також це підтверджується у карті законопроєкту на порталі Верховної Ради.

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"Кабінет Міністрів України, відповідно до частини першої статті 104 Регламенту Верховної Ради України, відкликав проєкт Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби", — повідомив Тарас Мельничук.

Повідомлення Тараса Мельничука. Фото: скриншот

Раніше заступник голови Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив про необхідність балансу між мотиваційними та обов'язковими аспектами законопроєкту, пов'язаних з мобілізацією та рекрутингом, і що остаточне рішення буде ухвалено у парламенті.

Незабаром лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія поінформував про перше читання законопроєкту про мобілізацію, запланований на 11 січня. Однак Сергій Рахманін із Комітету безпеки повідомив, що засідання комітету з цього питання було перенесене на ранок того ж дня.

Також Арахамія повідомив, що 11 січня у Верховній Раді відбулися закриті зустрічі з військовим командуванням та засідання Погоджувальної ради, після яких законопроєкт про мобілізацію було відправлено на доопрацювання до уряду.

Нагадаємо, 11 січня відбулася закрита нарада з військовим командуванням та засідання Погоджувальної ради у закритому режимі щодо нового законопроєкту про мобілізацію. Її результатом стало рішення повернути проєкт ініціатору.

Також нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що для подальшого розгляду законопроєкту про мобілізацію є три сценарії. Один із них — доопрацювання та прийняття завтра у першому читанні.

Також він повідомив, що сьогодні мало відбуватися засідання Погоджувальної ради, проте народних депутатів не допускали до участі обговорення. На вході була охорона.