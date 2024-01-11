Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Кабмін офіційно відхилив внесення правок до закону про мобілізацію arrow

Кабмін офіційно відхилив внесення правок до закону про мобілізацію

11 січня 2024 18:38
оновлено: 18:51
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Кабмін офіційно відхилив внесення правок до закону про мобілізацію
Засідання Кабміну. Фото: Denys Shmyhal/Telegram
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення відкликати законопроєкт №10378 про внесення правок до законопроєкту про мобілізацію. При цьому буквально сьогодні проєкт закону відправили уряду на доопрацювання.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, також це підтверджується у карті законопроєкту на порталі Верховної Ради.

Читайте також:

Закон про мобілізацію — що відомо

"Кабінет Міністрів України, відповідно до частини першої статті 104 Регламенту Верховної Ради України, відкликав проєкт Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби", — повідомив Тарас Мельничук.

Тарас Мельничук
Повідомлення Тараса Мельничука. Фото: скриншот

Раніше заступник голови Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив про необхідність балансу між мотиваційними та обов'язковими аспектами законопроєкту, пов'язаних з мобілізацією та рекрутингом, і що остаточне рішення буде ухвалено у парламенті.

Незабаром лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія поінформував про перше читання законопроєкту про мобілізацію, запланований на 11 січня. Однак Сергій Рахманін із Комітету безпеки повідомив, що засідання комітету з цього питання було перенесене на ранок того ж дня.

Також Арахамія повідомив, що 11 січня у Верховній Раді відбулися закриті зустрічі з військовим командуванням та засідання Погоджувальної ради, після яких законопроєкт про мобілізацію було відправлено на доопрацювання до уряду.

Нагадаємо, 11 січня відбулася закрита нарада з військовим командуванням та засідання Погоджувальної ради у закритому режимі щодо нового законопроєкту про мобілізацію. Її результатом стало рішення повернути проєкт ініціатору.

Також нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що для подальшого розгляду законопроєкту про мобілізацію є три сценарії. Один із них — доопрацювання та прийняття завтра у першому читанні.

Також він повідомив, що сьогодні мало відбуватися засідання Погоджувальної ради, проте народних депутатів не допускали до участі обговорення. На вході була охорона.

Денис Шмигаль
Кабінет міністрів
Верховна Рада
Давид Арахамія
закон
Україна
військовий призов
мобілізація
законопроєкт
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

Актуальне по темі