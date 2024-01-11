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Нардепів не впустили на засідання Погоджувальної ради, — Гончаренко

11 січня 2024 09:36
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Нардепів не впустили на засідання Погоджувальної ради, — Гончаренко
Охорона на вході засідання Погоджувальної ради. Фото: скриншот з відео
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Сьогодні мало відбуватись засідання Погоджувальної ради, проте народних депутатів не допускають до участі обговорення. На вході стоїть охорона.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко

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Що відомо про ситуацію

Гончаренко розповів, що 11 січня прийшов на засідання Погоджувальної ради, однак його та інших депутатів не впустили. Згодом на вході заявили, що там проводять закрите засідання. 

"Прийшов на Погоджувальну раду. Коли побачили, що там присутній я та інші народні депутати, заявили, що переносять Погоджувальну раду на годину, а зараз нібито проводять якесь закрите засідання. Заходять голови фракцій, голови комітетів", — йдеться у повідомленні. 

Також він додав, що згідно зі Статею 73 Регламенту Верховної Ради народні депутати мають право бути присутніми на засіданнях Погоджувальної ради, брати участь у обговоренні питань, що розглядаються, вносити пропозиції щодо проєктів порядку денного сесії, розкладу пленарних засідань та тижневого порядку денного пленарних засідань.

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"Я автор альтернативного законопроєкту про мобілізацію. А мене не впускають на Погоджувальну раду, яку проводять під виглядом якоїсь закритої зустрічі. Така демократія у нас в країні", — обурився Гончаренко. 

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Зазначимо, що погоджувальна рада депутатських фракцій — орган Верховної Ради України, утворений 1994 з метою сприяння організації підготовки питань, що підлягають розгляду в парламенті. 

Сьогодні на засідання мали визначити подальшу долю проєкту закону про мобілізацію

Нагадаємо, комітет безпеки Верховної Ради України пропонує внести правки до законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, йдеться про надання відстрочки претендентам на освіту за умови її послідовного здобуття без урахування спеціальності.

Раніше ми повідомляли, що засідання Комітету з питань національної безпеки перенесли на сьогодні, 11 січня. Члени комітетів продовжать розгляд закону про мобілізацію.

Верховна Рада
Олексій Гончаренко
мобілізація
законопроєкт

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