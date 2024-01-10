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Засідання Комітету з питань національної безпеки знову перенесли, — нардеп

10 січня 2024 17:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Засідання Комітету з питань національної безпеки знову перенесли, — нардеп
Засідання Комітету з питань безпеки. Фото: t.me/oleksiihoncharenko
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Засідання Комітету з питань національної безпеки перенесли на завтра. Члени Комітетів продовжать розгляд закону про мобілізацію.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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Нардеп повідомив, що засідання Комітету з питань національної безпеки і оборони, присвячене обговоренню законопроєкту про мобілізацію, було перенесене з нинішнього дня на завтра, початок о 10:00.

Також Гончаренко зазначив, що перед проведенням цього засідання відбудеться погоджувальна рада, на якій зберуться лідери парламентських фракцій та груп.

"Танці навколо законопроєкту продовжуються", — каже Гончаренко.

Олексій Гончаренко
Повідомлення Олексія Гончаренка. Фото: скриншот

Нагадаємо, комітет безпеки Верховної Ради України пропонує внести правки до законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, йдеться про надання відстрочки претендентам на освіту за умови її послідовного здобуття без урахування спеціальності.

Також передбачається виключення положення про заморожування банківських рахунків громадян, які ухиляються від мобілізації.

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