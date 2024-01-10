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Заседание Комитета по вопросам нацбезопасности снова перенесли, — нардеп

10 января 2024 17:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Заседание Комитета по вопросам нацбезопасности снова перенесли, — нардеп
Заседание Комитета по вопросам нацбезопасности. Фото: t.me/oleksiihoncharenko
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Заседание Комитета по вопросам нацбезопасности перенесли на завтра. Член Комитеты продолжат рассмотрение закона о мобилизации.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Заседание Комитета по нацбезопасности перенесли

Нардеп сообщил, что заседание Комитета по национальной безопасности и обороне, посвященное обсуждению законопроекта о мобилизации, было перенесено с сегодняшнего дня на завтра, начало в 10:00.

Также Гончаренко указал, что перед проведением этого заседания состоится согласительный совет, на котором соберутся лидеры парламентских фракций и групп.

"Танцы вокруг законопроекта продолжаются", — говорит Гончаренко.

Алексей Гончаренко
Сообщение Алексея Гончаренко. Фото: скриншот

Напомним, комитет безопасности Верховной Рады Украины предлагает внести правки в законопроект о мобилизации. В частности, речь идет о предоставлении отсрочки соискателям образования при условии ее последовательного получения без учета специальности.

Также предполагается исключение положения о замораживании банковских счетов граждан, которые уклоняются от мобилизации

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