Нардепов не впустили на заседание Согласительного совета, — Гончаренко

Охрана на входе заседания Согласительного совета. Фото: скриншот с видео

Сегодня должно было проходить заседание Согласительного совета, однако народных депутатов не допускают к участию обсуждения. На входе стоит охрана.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

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Что известно о ситуации

Гончаренко рассказал, что 11 января пришел на заседание Согласительного совета, однако его и других депутатов не пустили. Затем на входе заявили, что там проводят закрытое заседание.

"Пришел на Согласительный совет. Когда увидели, что там присутствует я и другие народные депутаты, заявили, что переносят Согласительный совет на час, а сейчас якобы проводят какое-нибудь закрытое заседание. Заходят председатели фракций, председатели комитетов", — говорится в сообщении.

Также он добавил, что согласно Статье 73 Регламента Верховной Рады народные депутаты вправе присутствовать на заседаниях Согласительного совета, участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, вносить предложения по проектам повестки дня сессии, расписания пленарных заседаний и недельной повестки дня пленарных заседаний.

"Я автор альтернативного законопроекта о мобилизации. А меня не пускают на Согласительный совет, который проводят под видом какой-то закрытой встречи. Такая демократия у нас в стране", — возмутился Гончаренко.

Отметим, что согласительный совет депутатских фракций — орган Верховной Рады Украины, созданный в 1994 году с целью содействия организации подготовки вопросов, подлежащих рассмотрению в парламенте.

Сегодня на заседание должны были определить дальнейшую судьбу проекта закона о мобилизации

Напомним, комитет безопасности Верховной Рады Украины предлагает внести правки в законопроект о мобилизации. В частности, речь идет о предоставлении отсрочки претендентам на образование при условии ее последовательного получения без учета специальности.

Ранее мы сообщали, что заседание Комитета по национальной безопасности перенесли на сегодня, 11 января. Члены комитетов продолжат рассмотрение закона о мобилизации.