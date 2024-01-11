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Кабмин официально отклонил внесение правок в закон о мобилизации

11 января 2024 18:38
обновлено: 18:51
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Кабмин официально отклонил внесение правок в закон о мобилизации
Заседание Кабмина. Фото: Denys Shmyhal/Telegram
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Кабинет Министров Украины принял решение отозвать законопроект № 10378, о внесении правок в законопроект о мобилизации. При этом буквально сегодня проект закона отправили правительству на доработку. 

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, также это подтверждается в карте законопроекте на портале Верховной Рады.

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"Кабинет Министров Украины, в соответствии с частью первой статьи 104 Регламента Верховной Рады Украины, отозвал проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы", — сообщил Тарас Мельничук.

Тарас Мельничук
Сообщение Тараса Мельничука. Фото: скриншот

Ранее заместитель главы Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Егор Чернев заявил о необходимости баланса между мотивационными и обязательными аспектами законопроекта, связанных с мобилизацией и рекрутингом, и что окончательное решение будет принято в парламенте.

Вскоре лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия информировал о первом чтении законопроекта о мобилизации, запланированном на 11 января. Однако Сергей Рахманин из Комитета безопасности сообщил, что заседание комитета по этому вопросу было перенесено на утро того же дня.

Также Арахамия сообщил, что 11 января в Верховной Раде состоялись закрытые встречи с военным командованием и заседание Согласительного совета, после которых законопроект о мобилизации был отправлен на доработку в правительство.

Напомним, 11 января состоялось закрытое совещание с военным командованием и заседание Согласительной рады в закрытом режиме по новому законопроекту о мобилизации. Ее результатом стало решение вернуть проект инициатору.

Также нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что для дальнейшего рассмотрения законопроекта о мобилизации есть три сценария. Один из них — доработка и принятие завтра в первом чтении.

Также он сообщил, что сегодня должно было проходить заседание Согласительного совета, однако народных депутатов не допускали к участию обсуждения. На входе стояла охрана.

Денис Шмыгаль
Кабинет министров
Верховная Рада
Давид Арахамия
закон
Украина
военный призыв
мобилизация
законопроект
война в Украине

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