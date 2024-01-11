Законопроект о мобилизации — когда ждать принятия и что сейчас происходит в Раде

Верховная рада Украины. Фото: wikipedia

В Верховной Раде Украины сегодня, 10 января, должны провести голосование и вынести решение по законопроекту о мобилизации. На сегодняшний день запланирован согласительная рада и заседание профильного комитета Рады, который должен подать окончательное постановление.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности Роман Костенко отметил, что по состоянию на данный момент комитет безопасности еще не начинал заседания по законопроекту. Однако на сегодняшний день планируется определение решения о будущем акта. После всех совещаний руководителей фракций и групп станет известен окончательный результат.

Как отметил нардеп Алексей Гончаренко, заседание парламента запланировано на 13:00 10 января. Однако, по мнению нардепа Ярослава Железняка, начинать работу Рады в такой срок — "это очень амбициозная цель сегодня".

Также в парламенте уже завершилась встреча глав парламентских фракций с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Кроме того, по данным Гончаренко, в 10:30 завершилось заседание согласительной рады и проходило оно в закрытом формате.

Заседание согласительной рады

Как указал Гончаренко согласительная рада состоялась сегодня утром, около 09:00.

"Значит, что все-таки произошло. А значит так, что согласительная рада таки была, когда меня с коллегами отказались впускать еще в 9 утра", — добавил нардеп.

После этого, как пишет Гончаренко, состоялось закрытое совещание у главы ВР Руслана Стефанчука.

"Далее должен быть Комитет, где я обязательно буду. А потом в 13:00, как я и писал, заседание Рады", — отметил Гончаренко.

Другой нардеп Железняк также наконец подтвердил завершение заседания согласительной рады.

"Формально согласительная рада завершилась. Зачем ее собирали так и не понятно. Сейчас типа закрыто совещание с фракциями у Спикера", — написал Железняк.

Вернут ли законопроект в Кабмин

По информации Гончаренко, политпартия "Слуга народа" решила вернуть законопроект на доработку, однако нардеп Давид Арахамия опроверг это сообщение.

"Очень был удивлен прочитать о якобы каких-то решениях нашей фракции на пабликах людей, не имеющих к нам никакого отношения. По-прежнему просим доверять только официальным источникам. Согласительная рада состоится завтра — о результатах доложу отдельно", — сообщил Арахамия.

По его словам, все решения будут приниматься на согласительной раде с участием военного командования и руководства Минобороны. Он отметил, что данные о кадровых вопросах в Комитетах Рады будут уже в ближайшее время.

Есть два варианта

Накануне заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев подчеркнул, что документ о мобилизации должен быть сбалансирован и соответственно будет либо доработка законопроекта между первым и вторым чтением, либо отправка законопроекта на доработку.

После представления партиями до 11 января всех предложений в законопроект Комитет по безопасности будет выбирать один из двух вариантов.

Заседания Комитета по нацбезопасности сегодня не будет

Около 13:00 Железняк сообщил, что сегодня заседания Комитета обороны не будет, и законопроект не будет вынесен на голосование.

"Ну все. Комитета обороны не будет — закон не выносят сегодня. Скоро Рада начнет работу — но там совсем другие вопросы", — написал Железняк.

Скриншот поста Железняка

Напомним, Гончаренко назвал возможные сценарии рассмотрения законопроекта о мобилизации. Для дальнейшего рассмотрения законопроекта о мобилизации есть три сценария. Один из них — доработка и принятие 11 января в первом чтении.

Добавим, Егор Чернев заявил, что окончательная версия законопроекта о мобилизации должна быть изменена и сбалансирована. Из него должны быть исключены определенные пункты, и его судьба будет решаться Верховной Радой Украины путем голосования.