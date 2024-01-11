Законопроєкт про мобілізацію — коли чекати ухвалення та що зараз відбувається в Раді

Верховна Рада України. Фото: wikipedia

У Верховній Раді України сьогодні, 10 січня, мають провести голосування та винести рішення стосовно законопроєкту про мобілізацію. На сьогодні запланована погоджувальна рада та засідання профільного комітету Ради, який має подати остаточну ухвалу.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Читайте також:

Що зараз відбувається у ВР

Секретар комітету ВР з питань нацбезпеки Роман Костенко зазначив, що станом на зараз безпековий комітет ще не розпочинав засідання щодо законопроєкту. Однак на сьогодні планується ухвала рішення про майбутнє акту. Після усіх нарад керівників фракцій та груп стане відомий остаточний результат.

Як вказав нардеп Олексій Гончаренко, засідання парламенту заплановане на 13:00 10 січня. Проте, на думку нардепа Ярослава Железняка, починати роботу Ради в такий термін — "це дуже амбітна ціль сьогодні".

Також у парламенті вже завершилась зустріч голів парламентських фракцій із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Крім того, за даними Гончаренка, о 10:30 скінчилося засідання погоджувальної ради і воно проходило у закритому форматі.

Засідання погоджувальної ради

Як вказав Гончаренко погоджувалася рада відбулася сьогодні вранці, близько 09:00.

"Значить, що таки відбулось. А виходить так, що погоджувальна рада таки була, коли мене з колегами відмовились впускати ще о 9 ранку", — додав нардеп.

Після цього, як пише Гончаренко, відбулася закрита нарада у голови ВР Руслана Стефанчука.

"Далі має бути Комітет, де я обовʼязково буду. А потім о 13:00, як я і писав, засідання Ради", — зауважив Гончаренко.

Інший нардеп Железняк також врешті підтвердив завершення засідання погоджувальної ради.

"Формально погоджувальна рада завершилась. Навіщо її збирали так і не зрозуміло. Зараз типу закрита нарада з фракціями у Спікера", — написав Железняк.

Чи повернуть законопроєкт до Кабміну

За інформацією Гончаренка, політпартія "Слуга народу" вирішила повернути законопроєкт на доопрацювання, однак нардеп Давид Арахамія спростував це повідомлення.

"Дуже був здивований прочитати про нібито якісь рішення нашої фракції на пабліках людей, які не мають до нас жодного відношення. Як і раніше, просимо довіряти лише офіційним джерелам. Погоджувальна рада відбудеться завтра — про результати доповім окремо", — повідомив Арахамія.

За його словами, усі рішення прийматимуться на погоджувальній раді за участю військового командування та керівництва Міноборони. Він зауважив, що дані про кадрові питання в Комітетах ради будуть вже найближчим часом.

Є два варіанти

Напередодні заступник голови Комітету з питань нацбезпеки Єгор Чернєв наголосив, що документ про мобілізацію має бути збалансованим і відповідно буде або допрацювання законопроєкту між першим та другим читанням, або відправлення законопроєкту на допрацювання.

Після подання партіями до 11 січня усіх пропозицій до законопроєкту безпековий комітет обиратиме один з двох варіантів.

Засідання Комітету з нацбезпеки сьогодні не буде

Близько 13:00 Железняк повідомив, що сьогодні засідання Комітету оборони не буде і законопроєкт не винесуть на голосування.

"Ну все. Комітету оборони не буде — закон не виносять сьогодні. Скоро Рада почне роботу — але там зовсім інші питання", — написав Железняк.

Скриншот допису Железняка

Нагадаємо, Гончаренко назвав можливі сценарії розгляду законопроєкту про мобілізацію. Для подальшого розгляду законопроєкту про мобілізацію є три сценарії. Один із них — доопрацювання та прийняття 11 січня в першому читанні.

Додамо, Єгор Чернєв заявив, що остаточна версія законопроєкту про мобілізацію повинна бути зміненою та збалансованою. З нього мають бути виключені певні пункти і його долю вирішуватиме Верховна Рада України шляхом голосування.