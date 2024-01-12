Шмигаль назвав ключове завдання України на 2024 рік

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав ключове завдання України на поточний рік. За його словами, основна мета у 2024 році — підвищення рівня обороноздатності.

Про це Денис Шмигаль повідомив Telegram.

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Ключове завдання України на 2024 рік

Глава уряду повідомив, що в рамках цього завдання було ухвалено два ключові рішення.

За його словами, влада спрямовує додаткові кошти у розмірі майже 2,5 млрд гривень із резервного фонду на будівництво оборонних та укріплювальних споруд.

"З цих фінансів 1,4 млрд гривень будуть використані для зміцнення оборонних ліній, а 1,1 млрд гривень — для створення бар'єрів, що не вибухають", — говорить він.

Також Шмигаль зазначив, що влада також виділяє 120 млн гривень із резервного фонду для Державної прикордонної служби. Ці кошти також підуть на зміцнення української оборонної могутності та технічне оснащення кордонів.

Нагадаємо, що угода безпеки, яка уклали Велика Британія та Україна діятиме до вступу України до НАТО. Протягом 10 років держава отримуватиме фінансову допомогу від Великої Британії у розмірі 2,5 млрд фунтів стерлінгів щорічно. Це найбільша допомога від Великої Британії у сфері безпеки.

Додамо, згідно з угодою, Велика Британія забезпечуватиме обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку та оборонно-промислове співробітництво з Україною.

Раніше ми писали, що в уряді країни вказують, що близько 200 мільйонів буде витрачено на швидкі закупівлі та виробництво тисяч безпілотників для України.