Шмыгаль назвал ключевое задание Украины на 2024 год

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал ключевое задание Украина на нынешний год. По его словам, основная цель в 2024 году — повышение уровня обороноспособности.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.

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Ключевое задание Украины на 2024 год

Глава правительства сообщил, что в рамках этой задачи были приняты два ключевых решения.

По его словам, власти направляют дополнительные средства в размере почти 2,5 миллиарда гривен из резервного фонда на строительство оборонительных и укрепительных сооружений.

"Из этих финансов 1,4 миллиарда гривен будут использованы для укрепления оборонных линий, а 1,1 миллиарда гривен — для создания не взрывающихся барьеров", — говорит он.

Также Шмыгаль указал, что власти также выделяют 120 миллионов гривен из резервного фонда для Государственной пограничной службы. Эти средства также пойдут на укрепление украинской оборонной мощи и техническое оснащение границ.

Напомним, что соглашение безопасности, которая заключили Великобритания и Украина будет действовать до вступления Украины в НАТО. В течение 10 лет государство будет получать финансовую помощь от Великобритании в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов ежегодно. Это самая большая помощь от Великобритании в сфере безопасности.

Добавим, согласно соглашению, Великобритания будет обеспечивать обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку и оборонно-промышленное сотрудничество с Украиной.

Ранее мы писали, что в правительстве страны указывают, что около 200 миллионов будут потрачены на скорые закупки и производство тысяч беспилотников для Украины.