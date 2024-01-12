Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Шмыгаль назвал ключевое задание Украины на 2024 год arrow

Шмыгаль назвал ключевое задание Украины на 2024 год

12 января 2024 19:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Шмыгаль назвал ключевое задание Украины на 2024 год
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал ключевое задание Украина на нынешний год. По его словам, основная цель в 2024 году — повышение уровня обороноспособности.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.

Читайте также:

Ключевое задание Украины на 2024 год

Глава правительства сообщил, что в рамках этой задачи были приняты два ключевых решения.

По его словам, власти направляют дополнительные средства в размере почти 2,5 миллиарда гривен из резервного фонда на строительство оборонительных и укрепительных сооружений. 

"Из этих финансов 1,4 миллиарда гривен будут использованы для укрепления оборонных линий, а 1,1 миллиарда гривен для создания не взрывающихся барьеров", — говорит он.

Также Шмыгаль указал, что власти также выделяют 120 миллионов гривен из резервного фонда для Государственной пограничной службы. Эти средства также пойдут на укрепление украинской оборонной мощи и техническое оснащение границ.

Напомним, что соглашение безопасности, которая заключили Великобритания и Украина будет действовать до вступления Украины в НАТО. В течение 10 лет государство будет получать финансовую помощь от Великобритании в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов ежегодно. Это самая большая помощь от Великобритании в сфере безопасности.

Добавим, согласно соглашению, Великобритания будет обеспечивать обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку и оборонно-промышленное сотрудничество с Украиной.

Ранее мы писали, что в правительстве страны указывают, что около 200 миллионов будут потрачены на скорые закупки и производство тысяч беспилотников для Украины.

Денис Шмыгаль
Кабинет министров
деньги
Украина
оборонная сфера
бюджет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме