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Шмигаль розповів про новий важливий етап на шляху України до ЄС

17 січня 2024 14:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Шмигаль розповів про новий важливий етап на шляху України до ЄС
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: ArmyInform
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Україна подолала ще один важливий етап на шляху до членства в Європейському Союзі. Йдеться про рішення розпочати скринінг українського законодавства у межах підготовки переговорної рамки.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"Сьогодні Єврокомісія підтримала рішення розпочати скринінг українського законодавства у межах підготовки переговорної рамки", — розповів прем'єр-міністр.

Шмигаль зазначив, що торік, аби підготуватися до цього процесу, уряд України провів селф-скринінг близько 28 тисяч актів права ЄС. Тоді ж було визначено ще майже 2,8 тисячі актів, які підлягали подальшій імплементації.

Також очільник уряду зазначив, що його команда постіно працює над тим, щоб наблизити законодавство України до європейського.

"Щоб перетворити Україну на сучасну європейську державу. Щоб стати частиною європейської родини. І в ЄС бачать прогрес у цій роботі", — зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр України також подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за постійну координацію та підтримку України на шляху до вступу в ЄС.

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав ключове завдання України на поточний рік. За його словами, основна мета у 2024 році — підвищення рівня обороноздатності.

Нагадуємо, що наразі в Україні не застосовують графіки відключень світла, оскільки в енергосистемі є достатньо ресурсу, щоб забезпечувати електроенергією усіх споживачів. Проте ситуація може кардинально змінитися за декількох причин. 

Денис Шмигаль
Європейський союз
закон
Єврокомісія
Україна
Урсула фон дер Ляєн

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