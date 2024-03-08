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Джо Байден назвав головний фактор, який доможе зупинити Путіна в Європі

8 березня 2024 04:54
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Джо Байден назвав головний фактор, який доможе зупинити Путіна в Європі
Президент США Джо Байден. Фото: скриншот з прямої трансляції виступу Байдена
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час виступу "Про стан держави" перед американським Конгресом у п'ятницю, 8 березня, зробив важливу заяву щодо України. Глава держави закликав надати Києву зброю, щоб Збройні сили продовжували протистояти Росії та врешті зупинили російського диктатора Володимира Путіна. 

Про це американський лідер повідомив під час свого виступу у Вашингтоні.

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Під час своєї промови у Конгресі США Байден підкреслив, що Путін не зупиниться на Україні і він наступатиме на Європу. За його словами саме ЗСУ здатні зупинити кремлівський "марш" агресії в Європі, однак вони для цього мають отримати необхідну військову допомогу.

"Путін не зупиниться в Україні. Україна може зупинити Путіна, якщо ми будемо разом і надамо озброєння", — наголосив президент США.

Також Байден згадав слова експрезидента США Дональда Трампа щодо Путіна. Американський лідер зауважив, що своїми словами "роби все, що хочеш" Трамп підтримав російського диктатора. Байден заявив, що це не прийнятно у демократичному світі.

"Ми мусимо відповісти на виклик Путіну. Історія стежить за нами. Ми не можемо поставити Україну, Європу та весь вільний світ під ризик. Я Путіну казав дуже прості речі — ми не відійдемо, ми не впадемо", — додав Байден.

Нагадаємо, Перша леді України Олена Зеленська відмовилася від запрошення Білого дому бути присутньою на зверненні Байдена до Конгресу. Головною причиною стало те, що її хотіли посадити поряд з дружиною російського опозиціонера Юлією Навальною.

Також ми писали про те, що 5 березня Джо Байден та експрезидент США Дональд Трамп під час Супервівторка перемогли на праймеріз у 15 штатах.

Джо Байден
США
війна
володимир путін
Конгрес
Україна

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