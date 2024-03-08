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Джо Байден назвал главный фактор, который поможет остановить Путина в Европе

8 марта 2024 04:54
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Джо Байден назвал главный фактор, который поможет остановить Путина в Европе
Президент США Джо Байден. Фото: скриншот из прямой трансляции выступления Байдена
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время выступления "О состоянии государства" перед американским Конгрессом в пятницу, 8 марта, сделал важное заявление по поводу Украины. Глава государства призвал предоставить Киеву оружие, чтобы Вооруженные силы продолжали противостоять России и наконец остановили российского диктатора Владимира Путина.

Об этом американский лидер сообщил во время своего выступления в Вашингтоне.

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Во время своей речи в Конгрессе США Байден подчеркнул, что Путин не остановится на Украине и будет наступать на Европу. По его словам, именно ВСУ способны остановить кремлевский "марш" агрессии в Европе, однако они для этого должны получить необходимую военную помощь.

"Путин не остановится в Украине. Украина может остановить Путина, если мы будем вместе и предоставим вооружение. Мы не отойдем, мы не упадем и я это сделаю", — подчеркнул президент США.

Также Байден упомянул слова экс-президента США Дональда Трампа по отношению к Путину. Американский лидер заметил, что своими словами "делай все, что хочешь" Трамп поддержал российского диктатора. Байден заявил, что это не приемлемо в демократическом мире.

"Мы должны ответить на вызов Путину. История следит за нами. Мы не можем поставить Украину, Европу и весь свободный мир под риск. Я Путину говорил очень простые вещи — мы не отойдем, мы не упадем", — добавил Байден.

Напомним, Первая леди Украины Елена Зеленская отказалась от приглашения Белого дома присутствовать на обращении Байдена в Конгрессе. Главной причиной стало то, что ее хотели посадить рядом с супругой российского оппозиционера Юлией Навальной.

Также мы писали о том, что 5 марта Джо Байден и экс-президент США Дональд Трамп во время Супервторника победили на праймериз в 15 штатах.

Джо Байден
США
война
владимир путин
Конгресс
Украина

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