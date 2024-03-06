Зеленська відмовилась бути присутньою на зверненні Байдена до Конгресу — яка причина

Подружжя Байденів та Олена Зеленська у Білому домі. Фото: АР

Перша леді України Олена Зеленська відхилила запрошення Білого дому бути присутньою на зверненні президента США Джо Байдена до Конгресу. Причиною стало, що її хотіли посадити поряд з дружиною російського опозиціонера Юлією Навальною.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Зеленська відмовилась бути присутньою на зверненні Байдена до Конгресу США. Причина — дружину президента збиралися посадити поруч із дружиною загиблого російського опозиціонера Юлією Навальною.

План Білого дому полягав у тому, що образ обох жінок, кожна з яких є символом опору Путіну, "стане потужним тлом для виступу президента Байдена". Але присутність Навальної "викликала дискомфорт в українців" через слова її чоловіка про "російський" статус Криму.

"У той час, як на Заході ми завжди думали про Навального як про людину, яка хоробро і відважно боролася проти Путіна, в Україні він сприймається як відповідач російського націоналізму та імперіалізму. Звичайно, Навальний виступав проти повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але у 2014 році, коли Росія вперше вторглася в Україну, він дуже відповідав загальній російській думці, яка розглядала Крим як частину історичних земель Росії", — сказала президентка Центру аналізу європейської політики Аліна Полякова.

Водночас відомо, що Навальна також відмовилась бути присутньою на виступі Байдена. А в Білому домі кажуть, що розсадка сидінь — це деталь, яка завершується ближче до кінця процесу і її можна змінити.

Нагадаємо, 16 лютого у виправній колонії помер Олексій Навальний. За інформацією російських пропагандистів, у політика відірвався тромб.

Проте рідні отримали його тіло лише 24 лютого. Перед цим було проведено розтин тіла. В медичному висновку про смерть Навального зазначено, що він помер "через природні причини".

Вже 25 лютого тіло Навального доставили в Москву. Також з'явилися дані про можливе застосування насильства щодо політика.

Поховали опозиціонера 1 березня у Москві.