Зеленська відмовилась бути присутньою на зверненні Байдена до Конгресу — яка причина
Перша леді України Олена Зеленська відхилила запрошення Білого дому бути присутньою на зверненні президента США Джо Байдена до Конгресу. Причиною стало, що її хотіли посадити поряд з дружиною російського опозиціонера Юлією Навальною.
Про це повідомляє The Washington Post.
Чому Зеленська відмовилась бути на зверненні Байдена до Конгресу
Зеленська відмовилась бути присутньою на зверненні Байдена до Конгресу США. Причина — дружину президента збиралися посадити поруч із дружиною загиблого російського опозиціонера Юлією Навальною.
План Білого дому полягав у тому, що образ обох жінок, кожна з яких є символом опору Путіну, "стане потужним тлом для виступу президента Байдена". Але присутність Навальної "викликала дискомфорт в українців" через слова її чоловіка про "російський" статус Криму.
"У той час, як на Заході ми завжди думали про Навального як про людину, яка хоробро і відважно боролася проти Путіна, в Україні він сприймається як відповідач російського націоналізму та імперіалізму. Звичайно, Навальний виступав проти повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але у 2014 році, коли Росія вперше вторглася в Україну, він дуже відповідав загальній російській думці, яка розглядала Крим як частину історичних земель Росії", — сказала президентка Центру аналізу європейської політики Аліна Полякова.
Водночас відомо, що Навальна також відмовилась бути присутньою на виступі Байдена. А в Білому домі кажуть, що розсадка сидінь — це деталь, яка завершується ближче до кінця процесу і її можна змінити.
Нагадаємо, 16 лютого у виправній колонії помер Олексій Навальний. За інформацією російських пропагандистів, у політика відірвався тромб.
Проте рідні отримали його тіло лише 24 лютого. Перед цим було проведено розтин тіла. В медичному висновку про смерть Навального зазначено, що він помер "через природні причини".
Вже 25 лютого тіло Навального доставили в Москву. Також з'явилися дані про можливе застосування насильства щодо політика.
Поховали опозиціонера 1 березня у Москві.
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