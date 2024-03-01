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Сотні спецпризначенців та проукраїнські вигуки — у Москві ховають Олексія Навального

1 березня 2024 14:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Сотні спецпризначенців та проукраїнські вигуки — у Москві ховають Олексія Навального
Люди на похороні Олексія Навального. Фото: Радіо Свобода
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Москві у п'ятницю, 1 березня, ховають опозиційного політика Олексія Навального. Про його смерть у колонії за Полярним колом влада повідомила 16 лютого. Соратники Навального вважають, що його було вбито.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" в Росії.

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Похорон Навального проходить у Москві

Відспівування Навального розпочалося о 13 годині за київським часом у церкві "Вгамуй мої печалі" в Московському районі Мар'їно, де жив політик.

Потім відбудеться похорон на Борисівському цвинтарі, він розташований неподалік храму, на іншому березі річки Москви.

Люди, які зібралися біля храму, скандують "Навальний" та "Олексій". Звучало і "не пробачимо". На цих відео можна оцінити скільки людей прийшло попрощатися з Навальним.

Варто звернути увагу, що все відбувається під пильним наглядом сотень правоохоронців. Вони добре екіпіровані і у разі чого можуть розігнати натовп.

Також біля церкви глушать мобільний зв'язок, трансляції міжнародних ЗМІ припинили.

На одному з відео видно, що присутні скандують "Слава героям!"

Раніше ми розповідали, що соратники покійного російського опозиціонера Олексія Навального заявили, що ритуальні служби відмовлялися везти тіло політика до церкви, де має відбутися відспівування. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш зазначила, що бригадам ритуальних агентств телефонували невідомі та "погрожували, щоб тіло Олексія вони нікуди не везли".

16 лютого Олексій Навальний помер в колонії. Причиною смерті стало те, що у політика відірвався тромб.

смерть
Олексій Навальний
Москва
похорон

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