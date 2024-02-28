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Стало відомо, коли поховають опозиціонера Олексія Навального

28 лютого 2024 13:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Стало відомо, коли поховають опозиціонера Олексія Навального
Російський опозиційний політик Олексій Навальний. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Похорон російського опозиційного політика Олексія Навального, який помер у колонії "Полярний вовк" 16 лютого, відбудеться 1 березня. Здійснити церемонію раніше не вдалося через запланований виступ президента Росії Володимира Путіна перед Федеральними зборами.

Про це повідомила прессекретарка Навального Кіра Ярмиш у соцмережі X в середу, 28 лютого.

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Відспівування Навального відбудеться 1 березня у церкві ікони Божої Матері "Втамуй мої печалі" у Мар'їно. Поховають політика на Борисівському цвинтарі.

Директор російського Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов повідомив, що похорон планувалося провести 29 лютого, але організувати це не змогли.

Зазначимо, що саме цього дня Путін виступатиме з посланням до Федеральних зборів.

Раніше у Москві заявляли, що визначилися із похоронами російського опозиційного політика Олексія Навального. Однак у його команді спростовують цю інформацію.

Нагадаємо, 16 лютого у виправній колонії Ямало-Ненецького автономного округу помер Олексій Навальний. У Росії було одразу декілька причин його смерті. За даними російських пропагандистів, у нього відірвався тромб, тоді як у ФСВП РФ кажуть, що причина смерті ще невідома. 

Лідери країн світу звинуватили у смерті опозиціонера кремлівський режим. Такої ж думки дотримуються і провідні антикремлівські опозиціонери: ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов, журналіст Олександр Невзоров, бізнесмен Михайло Ходорковський, опозиційний експолковник ФСБ Геннадій Гудков, а також дружина політика Юлія Навальна.

володимир путін
Олексій Навальний
похорон
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Росія

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